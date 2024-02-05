https://crimea.ria.ru/20240205/na-razbituyu-shtormom-naberezhnuyu-poselka-pod-alushtoy-vydelili-29-mln-1134693750.html

На разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млн

На разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млн - РИА Новости Крым, 05.02.2024

На разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млн

На возведение подпорной стены в береговой линии поселка Солнечногорское под Алуштой из городского бюджета выделено 9 млн рублей и еще 20 млн рублей направлены... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T10:47

2024-02-05T10:47

2024-02-05T10:47

эксклюзивы риа новости крым

галина огнева

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На возведение подпорной стены в береговой линии поселка Солнечногорское под Алуштой из городского бюджета выделено 9 млн рублей и еще 20 млн рублей направлены из республиканской казны на благоустройство местного парка, который прилегает к черте моря. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.Кроме того, сильнее других южнобережных поселков от ноябрьского шторма пострадал и поселок Рыбачье."В Рыбачьем сейчас работает Служба автомобильных дорог, так как сильно подмыло дорогу и стоит вопрос о новой набережной в этом селе. Уже есть два инвестора со своими предложениями", - отметила она. При этом о конкретных цифрах пока говорить рано, уточнила руководитель.По словам Огневой, сейчас в срочном порядке необходимо решить вопрос с собственниками нескольких магазинов и кафе, которые "не хотят переносить свои объекты дальше от моря"."Есть несколько кафе в Рыбачьем, которые пострадали от шторма очень сильно, приглашали комиссии из министерства жилищной политики, и было дано предписание не восстанавливать их, так как в том виде, в каком они остались после шторма, они представляют собой опасность", - добавила Огнева.Ранее сообщалось, что в поселке Рыбачье под Алуштой приступили к восстановлению набережной, разрушенной штормом в конце ноября 2023 года. Протяженность участка, который предстоит восстановить, около 400 метров.О том, что большую часть крымских набережных, поврежденных во время шторма в ноябре, планируют восстановить до начала курортного сезона, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в ЕвпаторииФеодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20231206/na-kakie-sredstva-krym-vosstanovyat-posle-shtorma--otvet-vlastey-1133342647.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галина огнева, алушта, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, городская среда, новости крыма, юбк, крым