На разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млн
На ремонт разбитого штормом поселка под Алуштой выделено 29 млн рублей - власти
© Telegram Галина ОгневаРазрушенная штормом набережная поселка Рыбачье в Алуште
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На возведение подпорной стены в береговой линии поселка Солнечногорское под Алуштой из городского бюджета выделено 9 млн рублей и еще 20 млн рублей направлены из республиканской казны на благоустройство местного парка, который прилегает к черте моря. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.
"В Солнечногорском мы выделили почти 9 млн рублей на восстановление береговой полосы, которую очень сильно разбило штормом, на возведение подпорной стены. Но этот ремонт зависит и от благоустройства парка, на которое из республиканского бюджета направлено 20 млн рублей. Без подпорной стены этот парк будет разрушен следующим же штормом. Поэтому делаем все поэтапно – сначала подпорная стена, а потом уже благоустройство парка", - прокомментировала Огнева.
Кроме того, сильнее других южнобережных поселков от ноябрьского шторма пострадал и поселок Рыбачье.
"В Рыбачьем сейчас работает Служба автомобильных дорог, так как сильно подмыло дорогу и стоит вопрос о новой набережной в этом селе. Уже есть два инвестора со своими предложениями", - отметила она. При этом о конкретных цифрах пока говорить рано, уточнила руководитель.
По словам Огневой, сейчас в срочном порядке необходимо решить вопрос с собственниками нескольких магазинов и кафе, которые "не хотят переносить свои объекты дальше от моря".
"Есть несколько кафе в Рыбачьем, которые пострадали от шторма очень сильно, приглашали комиссии из министерства жилищной политики, и было дано предписание не восстанавливать их, так как в том виде, в каком они остались после шторма, они представляют собой опасность", - добавила Огнева.
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Ранее сообщалось, что в поселке Рыбачье под Алуштой приступили к восстановлению набережной, разрушенной штормом в конце ноября 2023 года. Протяженность участка, который предстоит восстановить, около 400 метров.
О том, что большую часть крымских набережных, поврежденных во время шторма в ноябре, планируют восстановить до начала курортного сезона, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.
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