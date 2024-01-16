Под Алуштой восстанавливают разбитую штормом набережную
Под Алуштой начали восстанавливать смытую ноябрьским штормом набережную
© РИА Новости КрымВосстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В поселке Рыбачье под Алуштой приступили к восстановлению набережной, разрушенной штормом в конце ноября 2023 года. Протяженность участка, который предстоит восстановить, - около 400 метров. О том, как идут работы, корреспонденту РИА Новости Крым рассказал руководитель Малореченского территориального органа Алушты Алексей Ковалев.
"Смыло подпорные стены и лестничные марши, нарушился доступ к пляжам. Сейчас начались работы по восстановлению первого участка, их ведет Служба автомобильных дорог Республики Крым, алуштинский филиал. Протяженность первого участка - около 50 метров, окончание работ запланировано до конца февраля этого года", - сообщил Ковалев.
На данный момент вдоль берега убрали все намывы и разрушения.
Как рассказал начальник алуштинского управления "Крымавтодора" Юрий Колбасенков, уже подготовлен котлован и поставлена опалубка.
"Сейчас делаем закладку бута, и будет заливаться бетон для фундамента подпорной стены. По окончании работ будет обратная засыпка и укладка асфальта пешеходной зоны", - уточнил он.
© РИА Новости КрымВосстановление набережной в поселке Рыбачье
1 из 4
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВосстановление набережной в поселке Рыбачье
2 из 4
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВосстановление набережной в поселке Рыбачье
3 из 4
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВосстановление набережной в поселке Рыбачье
4 из 4
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
1 из 4
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
2 из 4
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
3 из 4
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
4 из 4
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
При благоприятной погоде работы постараются завершить раньше установленного срока. Местные власти надеются, что до начала курортного сезона удастся восстановить полностью всю набережную.
О том, что большую часть крымских набережных, поврежденных во время шторма в ноябре, планируют восстановить до начала курортного сезона, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: