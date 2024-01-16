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Под Алуштой восстанавливают разбитую штормом набережную - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Под Алуштой восстанавливают разбитую штормом набережную
Под Алуштой восстанавливают разбитую штормом набережную - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Под Алуштой восстанавливают разбитую штормом набережную
В поселке Рыбачье под Алуштой приступили к восстановлению набережной, разрушенной штормом в конце ноября 2023 года. Протяженность участка, который предстоит... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T15:42
2024-01-16T15:42
алушта
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В поселке Рыбачье под Алуштой приступили к восстановлению набережной, разрушенной штормом в конце ноября 2023 года. Протяженность участка, который предстоит восстановить, - около 400 метров. О том, как идут работы, корреспонденту РИА Новости Крым рассказал руководитель Малореченского территориального органа Алушты Алексей Ковалев. На данный момент вдоль берега убрали все намывы и разрушения.Как рассказал начальник алуштинского управления "Крымавтодора" Юрий Колбасенков, уже подготовлен котлован и поставлена опалубка. "Сейчас делаем закладку бута, и будет заливаться бетон для фундамента подпорной стены. По окончании работ будет обратная засыпка и укладка асфальта пешеходной зоны", - уточнил он. При благоприятной погоде работы постараются завершить раньше установленного срока. Местные власти надеются, что до начала курортного сезона удастся восстановить полностью всю набережную. О том, что большую часть крымских набережных, поврежденных во время шторма в ноябре, планируют восстановить до начала курортного сезона, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в ЕвпаторииУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейФеодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считают
https://crimea.ria.ru/20240103/samye-razrushitelnye-kataklizmy-2023-goda--v-podborke-ria-novosti-krym-1133337968.html
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алушта, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, туризм в крыму, новости крыма, крым, набережная, юбк
Под Алуштой восстанавливают разбитую штормом набережную

Под Алуштой начали восстанавливать смытую ноябрьским штормом набережную

15:42 16.01.2024
 
© РИА Новости КрымВосстановление набережной в поселке Рыбачье
Восстановление набережной в поселке Рыбачье - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В поселке Рыбачье под Алуштой приступили к восстановлению набережной, разрушенной штормом в конце ноября 2023 года. Протяженность участка, который предстоит восстановить, - около 400 метров. О том, как идут работы, корреспонденту РИА Новости Крым рассказал руководитель Малореченского территориального органа Алушты Алексей Ковалев.

"Смыло подпорные стены и лестничные марши, нарушился доступ к пляжам. Сейчас начались работы по восстановлению первого участка, их ведет Служба автомобильных дорог Республики Крым, алуштинский филиал. Протяженность первого участка - около 50 метров, окончание работ запланировано до конца февраля этого года", - сообщил Ковалев.

На данный момент вдоль берега убрали все намывы и разрушения.
Как рассказал начальник алуштинского управления "Крымавтодора" Юрий Колбасенков, уже подготовлен котлован и поставлена опалубка.
"Сейчас делаем закладку бута, и будет заливаться бетон для фундамента подпорной стены. По окончании работ будет обратная засыпка и укладка асфальта пешеходной зоны", - уточнил он.
© РИА Новости КрымВосстановление набережной в поселке Рыбачье
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
1 из 4
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВосстановление набережной в поселке Рыбачье
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
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Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВосстановление набережной в поселке Рыбачье
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
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Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВосстановление набережной в поселке Рыбачье
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
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Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
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Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
2 из 4
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
3 из 4
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
4 из 4
Восстановление набережной в поселке Рыбачье
© РИА Новости Крым
При благоприятной погоде работы постараются завершить раньше установленного срока. Местные власти надеются, что до начала курортного сезона удастся восстановить полностью всю набережную.
О том, что большую часть крымских набережных, поврежденных во время шторма в ноябре, планируют восстановить до начала курортного сезона, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.
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