В Крыму обследуют подпорные стены на предмет возможного обрушения
В Крыму обследуют подпорные стены с целью предотвратить их обрушение – минтранс
© Фото: пресс-служба администрации ЯлтыОбрушившаяся в Кореизе (ЮБК) подпорная стена
© Фото: пресс-служба администрации Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Специалисты Службы автомобильных дорог Крыма и предприятия "Крымавтодор" регулярно обследуют состояние подпорных стен вдоль дорог, чтобы не допустить их обрушения. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"Мы регулярно делаем объезды и стараемся оперативно реагировать на такие ситуации. Силами "Крымавтодора" и Службы автомобильных дорог проводятся обследования подпорных стен, в основном в горной местности. На одном только участке от Перевального до Алушты у нас девять действующих оползней", – сказал руководитель ведомства.
Лукашенко также отметил, что в ходе ремонта 25-километрового участка дороги Алушта – Ялта, начавшегося в прошлом году, специалисты в первую очередь восстановили и укрепили подпорные стены.
"К сожалению, этой зимой из-за обильных осадков подпорные стены разрушаются. В любом случае мы делаем объезды, оперативно стараемся реагировать на такие ситуации. Но я рекомендовал бы всем главам местных администраций также объехать эти места, потому что очень часто на подпорных стенах или рядом с ними могут находиться незаконно возведенные сооружения, например, магазины или гаражи, которые усиливают нагрузку на стены и увеличивают риск их обрушения", – добавил министр.
В начале 2024 года в Крыму произошло сразу несколько оползней. В частности, в Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего рухнула подпорная стена.
В поселке Никита Большой Ялты также упала подпорная стена, сходом грунта была разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения.
До этого опасный обвал склона зафиксирован на Южнобережном шоссе в Ялте из-за незаконных строек.
Также в Ялте из-за обильных осадков рухнула подпорная стена на улице Садовая. Обрушившимся грунтом придавило автомобиль.
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