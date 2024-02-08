https://crimea.ria.ru/20240208/v-krymu-obsleduyut-podpornye-steny-na-predmet-vozmozhnogo-obrusheniya-1134778070.html

В Крыму обследуют подпорные стены на предмет возможного обрушения

В Крыму обследуют подпорные стены на предмет возможного обрушения - РИА Новости Крым, 08.02.2024

В Крыму обследуют подпорные стены на предмет возможного обрушения

Специалисты Службы автомобильных дорог Крыма и предприятия "Крымавтодор" регулярно обследуют состояние подпорных стен вдоль дорог, чтобы не допустить их... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T13:17

2024-02-08T13:17

2024-02-08T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Специалисты Службы автомобильных дорог Крыма и предприятия "Крымавтодор" регулярно обследуют состояние подпорных стен вдоль дорог, чтобы не допустить их обрушения. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Лукашенко также отметил, что в ходе ремонта 25-километрового участка дороги Алушта – Ялта, начавшегося в прошлом году, специалисты в первую очередь восстановили и укрепили подпорные стены.В начале 2024 года в Крыму произошло сразу несколько оползней. В частности, в Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего рухнула подпорная стена.В поселке Никита Большой Ялты также упала подпорная стена, сходом грунта была разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения.До этого опасный обвал склона зафиксирован на Южнобережном шоссе в Ялте из-за незаконных строек.Также в Ялте из-за обильных осадков рухнула подпорная стена на улице Садовая. Обрушившимся грунтом придавило автомобиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Что спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнениеКрым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьОползни и стройки: могут ли они ужиться в Крыму

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