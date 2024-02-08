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В Крыму обследуют подпорные стены на предмет возможного обрушения - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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В Крыму обследуют подпорные стены на предмет возможного обрушения
В Крыму обследуют подпорные стены на предмет возможного обрушения - РИА Новости Крым, 08.02.2024
В Крыму обследуют подпорные стены на предмет возможного обрушения
Специалисты Службы автомобильных дорог Крыма и предприятия "Крымавтодор" регулярно обследуют состояние подпорных стен вдоль дорог, чтобы не допустить их... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T13:17
2024-02-08T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Специалисты Службы автомобильных дорог Крыма и предприятия "Крымавтодор" регулярно обследуют состояние подпорных стен вдоль дорог, чтобы не допустить их обрушения. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Лукашенко также отметил, что в ходе ремонта 25-километрового участка дороги Алушта – Ялта, начавшегося в прошлом году, специалисты в первую очередь восстановили и укрепили подпорные стены.В начале 2024 года в Крыму произошло сразу несколько оползней. В частности, в Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего рухнула подпорная стена.В поселке Никита Большой Ялты также упала подпорная стена, сходом грунта была разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения.До этого опасный обвал склона зафиксирован на Южнобережном шоссе в Ялте из-за незаконных строек.Также в Ялте из-за обильных осадков рухнула подпорная стена на улице Садовая. Обрушившимся грунтом придавило автомобиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Что спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнениеКрым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьОползни и стройки: могут ли они ужиться в Крыму
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николай лукашенко, минтранс крыма, крым, новости крыма, оползень, крымавтодор, служба автомобильных дорог республики крым
В Крыму обследуют подпорные стены на предмет возможного обрушения

В Крыму обследуют подпорные стены с целью предотвратить их обрушение – минтранс

13:17 08.02.2024
 
© Фото: пресс-служба администрации ЯлтыОбрушившаяся в Кореизе (ЮБК) подпорная стена
Обрушившаяся в Кореизе (ЮБК) подпорная стена
© Фото: пресс-служба администрации Ялты
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Специалисты Службы автомобильных дорог Крыма и предприятия "Крымавтодор" регулярно обследуют состояние подпорных стен вдоль дорог, чтобы не допустить их обрушения. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"Мы регулярно делаем объезды и стараемся оперативно реагировать на такие ситуации. Силами "Крымавтодора" и Службы автомобильных дорог проводятся обследования подпорных стен, в основном в горной местности. На одном только участке от Перевального до Алушты у нас девять действующих оползней", – сказал руководитель ведомства.
Лукашенко также отметил, что в ходе ремонта 25-километрового участка дороги Алушта – Ялта, начавшегося в прошлом году, специалисты в первую очередь восстановили и укрепили подпорные стены.

"К сожалению, этой зимой из-за обильных осадков подпорные стены разрушаются. В любом случае мы делаем объезды, оперативно стараемся реагировать на такие ситуации. Но я рекомендовал бы всем главам местных администраций также объехать эти места, потому что очень часто на подпорных стенах или рядом с ними могут находиться незаконно возведенные сооружения, например, магазины или гаражи, которые усиливают нагрузку на стены и увеличивают риск их обрушения", – добавил министр.

В начале 2024 года в Крыму произошло сразу несколько оползней. В частности, в Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего рухнула подпорная стена.
В поселке Никита Большой Ялты также упала подпорная стена, сходом грунта была разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения.
До этого опасный обвал склона зафиксирован на Южнобережном шоссе в Ялте из-за незаконных строек.
Также в Ялте из-за обильных осадков рухнула подпорная стена на улице Садовая. Обрушившимся грунтом придавило автомобиль.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНиколай ЛукашенкоМинтранс КрымаКрымНовости КрымаОползеньКрымавтодорСлужба автомобильных дорог Республики Крым
 
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