https://crimea.ria.ru/20240206/chto-spaset-krym-ot-razrushitelnykh-opolzney-i-seley--mnenie-1134708558.html

Что спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнение

Что спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнение - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Что спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнение

Катализатором оползней и селей в Крыму является вода, разрушительную силу которой можно остановить лишь обновив специальные инженерные сооружения, возраст... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T07:53

2024-02-06T07:53

2024-02-06T08:26

андрей бессмертный

радио "спутник в крыму"

оползень

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мнения

строительство

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Катализатором оползней и селей в Крыму является вода, разрушительную силу которой можно остановить лишь обновив специальные инженерные сооружения, возраст которых сегодня вдвое превышает сроки эксплуатации. Кроме того, Крыму необходима генеральная схема инженерной защиты на основе новых исследований опасных процессов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал начальник научного отдела "Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" Андрей Бессмертный.Уникальность Крыма в том, "что всякий турист видит очень большое разнообразие береговых и горных ландшафтов на очень маленькой территории", отмечает Бессмертный. "В то же время все эти ландшафты – следствие развития опасных геологических процессов, в том числе сейсмических и оползневых, которые меняют рельеф склонов".Катализатор оползней - вода, говорит эксперт. Это и море с его разрушительной для берегов силой волн и прибоя (абразия), и обильные осадки, и подземные воды, противостоять которым призваны разного рода сооружения - берегозащные, гидротехнические и другие. Но большинство из них сегодня сильно устарело и требует замены, считает эксперт.Побережье Крыма на западе, востоке и юге отличается с точки зрения подверженности оползням, отметил он. На Южном берегу "склон более растянутый, с гравитационной асимметрией, и оползневому процессу нужен только толчок", отметил эксперт.Учитывая состояние подпорных стен, которые преимущественно не обновлялись десятки лет, тот факт, что многие сооружения все-таки выдержали "шторм века" в ноябре, крайне удивителен, считает Бессмертный."Второй фактор - атмосферные осадки. Частично вода подземным стоком идет и смачивает толщу, то есть глубинный горизонт, по которому сползает оползневая масса. А есть еще поверхностная вода, в виде ливневых стоков, и происходит эрозия бортов балок, за счет чего подпорные стены разрушаются. А они в Крыму построены отчасти еще в дореволюционный период", – сказал Бессмертный.Как правило подпорные стены "привязаны" к линейным дорожным сооружениям, а значит, их разрушение влечет за собой и нарушение работы городской инфраструктуры – грунтом заваливает дороги и тротуары.Но это еще полбеды, предупреждает Андрей Бессмертный.По его словам, "каждые 20 лет в Крыму происходят локальные изменения ландшафта, в основном на Южном берегу Крыма". Процессы могут растянуться на несколько лет, "сдвигая" берег на 50 метров ежегодно, начиная с пологих нижних масс до крутых верхних и вызывая в конечном счете обвалы.Для этого, по его мнению, необходимо возобновить систематические исследования опасных процессов на полуострове. Это позволит актуализировать информацию о них во всех районах Крыма и предпринимать соответствующие действия: отвод воды, террасирование склонов кипарисами с глубокими корнями для сдерживания эрозионных процессов и так далее. Такие работы проводились в последний раз в 1970-х годах прошлого века, но после были лишь локальные изыскания, не охватывавшие, например, целиком Южный берег Крыма, утверждает Бессмертный."Кадастр оползней Крыма до 2005 года актуализировался. Были специалисты, которые наблюдали за оползнями, наносили на карту, проводили исследования, это давало возможность хоть как-то оценить процессы. Сегодня такие тоже проводятся, но бессистемно", – сказал Бессмертный.По мнению эксперта, на основе новых исследований необходимо создать генеральную схему инженерной защиты Крыма.Ранее мнение о том, с чем связаны участившиеся сели и оползни в Крыму, высказал замдиректора Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Дмитрий Хомиченок. Читайте также на РИА Новости Крым:Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережье 18 поездов задерживаются в Сочи из-за оползня В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто

https://crimea.ria.ru/20240205/opolzen-zablokiroval-zheleznuyu-dorogu-na-chernomorskom-poberezhe-1134691573.html

https://crimea.ria.ru/20240205/8-ballnoe-zemletryasenie-v-krymu-mozhet-povtoritsya--seysmolog-1134706913.html

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андрей бессмертный, оползень, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, мнения, строительство, крым