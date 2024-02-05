https://crimea.ria.ru/20240205/18-poezdov-zaderzhivayutsya-v-sochi-iz-za-opolznya-1134700160.html

18 поездов задерживаются в Сочи из-за оползня

18 поездов задерживаются в Сочи из-за оползня - РИА Новости Крым, 05.02.2024

18 поездов задерживаются в Сочи из-за оползня

18 пассажирских составов задержаны из-за оползня, сошедшего на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщил глава города Алексей... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T14:22

2024-02-05T14:22

2024-02-05T14:22

оползень

сочи

происшествия

новости

краснодарский край

железная дорога

поезд

алексей копайгородский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. 18 пассажирских составов задержаны из-за оползня, сошедшего на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.Поезд Симферополь-Адлер остановлен из-за схода селя в Сочи >>По поручению мэра увеличено количество автобусов: трансфер осуществляется от станций Лазаревская и Якорная Щель. Перевезено уже более 3,5 тысячи человек.Работы по ликвидации последствий непогоды на железной дороге продолжаются. С путей убрали более трех тысяч кубометров грязи с камнями. Энергетики занимаются восстановлением контактной сети."Сил и средств достаточно. На месте работает выездной оперативный штаб для координации восстановительных работ и оказания необходимого содействия", - добавил Копайгородский.Сход селевых масс на пути в Лазаревском районе Сочи произошел вечером 4 февраля. Было приостановлено движение поездов на участке Туапсе — Адлер. Чтобы пассажиры смогли доехать в центр города, а также на вокзалы Сочи и Адлера и в аэропорт, на станции Лоо и Дагомыс направили 22 автобуса. За ночь перевезли 1800 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известноОпасный обвал в Ялте - прокуратура начала проверкуЗакрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена

сочи

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оползень, сочи, происшествия, новости, краснодарский край, железная дорога, поезд, алексей копайгородский