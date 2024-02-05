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18 поездов задерживаются в Сочи из-за оползня
18 поездов задерживаются в Сочи из-за оползня - РИА Новости Крым, 05.02.2024
18 поездов задерживаются в Сочи из-за оползня
18 пассажирских составов задержаны из-за оползня, сошедшего на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщил глава города Алексей... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T14:22
2024-02-05T14:22
2024-02-05T14:22
оползень
сочи
происшествия
новости
краснодарский край
железная дорога
поезд
алексей копайгородский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. 18 пассажирских составов задержаны из-за оползня, сошедшего на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.Поезд Симферополь-Адлер остановлен из-за схода селя в Сочи >>По поручению мэра увеличено количество автобусов: трансфер осуществляется от станций Лазаревская и Якорная Щель. Перевезено уже более 3,5 тысячи человек.Работы по ликвидации последствий непогоды на железной дороге продолжаются. С путей убрали более трех тысяч кубометров грязи с камнями. Энергетики занимаются восстановлением контактной сети."Сил и средств достаточно. На месте работает выездной оперативный штаб для координации восстановительных работ и оказания необходимого содействия", - добавил Копайгородский.Сход селевых масс на пути в Лазаревском районе Сочи произошел вечером 4 февраля. Было приостановлено движение поездов на участке Туапсе — Адлер. Чтобы пассажиры смогли доехать в центр города, а также на вокзалы Сочи и Адлера и в аэропорт, на станции Лоо и Дагомыс направили 22 автобуса. За ночь перевезли 1800 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известноОпасный обвал в Ялте - прокуратура начала проверкуЗакрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена
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РИА Новости Крым
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оползень, сочи, происшествия, новости, краснодарский край, железная дорога, поезд, алексей копайгородский
18 поездов задерживаются в Сочи из-за оползня
Из-за оползня в Лазаревском районе Сочи задержаны 18 поездов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. 18 пассажирских составов задержаны из-за оползня, сошедшего на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.
"На данный момент задержано 18 пассажирских составов. РЖД на время ожидания обеспечила питанием пассажиров поездов дальнего следования", - написал он в своем Telegram-канале.
По поручению мэра увеличено количество автобусов: трансфер осуществляется от станций Лазаревская и Якорная Щель. Перевезено уже более 3,5 тысячи человек.
Работы по ликвидации последствий непогоды на железной дороге продолжаются. С путей убрали более трех тысяч кубометров грязи с камнями. Энергетики занимаются восстановлением контактной сети.
"Сил и средств достаточно. На месте работает выездной оперативный штаб для координации восстановительных работ и оказания необходимого содействия", - добавил Копайгородский.
Сход селевых масс на пути в Лазаревском районе Сочи произошел
вечером 4 февраля. Было приостановлено движение поездов на участке Туапсе — Адлер. Чтобы пассажиры смогли доехать в центр города, а также на вокзалы Сочи и Адлера и в аэропорт, на станции Лоо и Дагомыс направили 22 автобуса. За ночь перевезли 1800 человек.
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