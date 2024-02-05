https://crimea.ria.ru/20240205/opolzen-zablokiroval-zheleznuyu-dorogu-na-chernomorskom-poberezhe-1134691573.html
Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережье
Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережье - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережье
Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, движение поездов на участке Туапсе — Адлер приостановлено. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T08:21
2024-02-05T08:21
2024-02-05T08:35
сочи
происшествия
новости
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
краснодарский край
оползень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134691456_33:0:1057:576_1920x0_80_0_0_341fe5f593ea4efeb327fa4490d44bcd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, движение поездов на участке Туапсе — Адлер приостановлено. Об этом сообщили в РЖД."4 февраля в 22:47 в связи с продолжительными обильными осадками на перегоне Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс на пути, – сказано в сообщении. – Приостановлено движение 10 пригородных поездов из Туапсе в Сочи и Имеретинский Курорт". Также до 4 часов задержано движение шести пассажирских поездов. Во всех поддерживается комфортный температурный режим, добавили в компании. На участке Дагомыс – Якорная Щель организована перевозка автобусами пассажиров, следующих поездами "Ласточка" в Аэропорт Сочи и из Аэропорта Сочи на север. "Оперативно направили 22 автобуса на станции Лоо и Дагомыс, чтобы пассажиры смогли доехать в центр города, а также на вокзалы Сочи и Адлера, в аэропорт. За ночь перевезли 1800 человек, автотранспорт продолжает курсировать", – написал в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский. По предварительным данным, объем сошедшей на железнодорожное полотно породы превышает пять тысяч кубических метров. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников приступили к восстановлению контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.По данным краевого управления МЧС, на Кубани 4 февраля прошли сильные дожди со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром. Аналогичная погода ожидается в течение дня 5 февраля.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьОпасный обвал в Ялте - прокуратура начала проверкуЗакрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134691456_161:0:929:576_1920x0_80_0_0_e266becb2187c6a3badc0e2d3371f315.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, новости, российские железные дороги (ржд), железная дорога, краснодарский край, оползень
Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережье
Селевой поток заблокировал железную дорогу в Лазаревском районе Сочи
08:21 05.02.2024 (обновлено: 08:35 05.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, движение поездов на участке Туапсе — Адлер приостановлено. Об этом сообщили в РЖД.
"4 февраля в 22:47 в связи с продолжительными обильными осадками на перегоне Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс на пути, – сказано в сообщении. – Приостановлено движение 10 пригородных поездов из Туапсе в Сочи и Имеретинский Курорт".
Также до 4 часов задержано движение шести пассажирских поездов. Во всех поддерживается комфортный температурный режим, добавили в компании. На участке Дагомыс – Якорная Щель организована перевозка автобусами пассажиров, следующих поездами "Ласточка" в Аэропорт Сочи и из Аэропорта Сочи на север.
"Оперативно направили 22 автобуса на станции Лоо и Дагомыс, чтобы пассажиры смогли доехать в центр города, а также на вокзалы Сочи и Адлера, в аэропорт. За ночь перевезли 1800 человек, автотранспорт продолжает курсировать", – написал в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.
По предварительным данным, объем сошедшей на железнодорожное полотно породы превышает пять тысяч кубических метров. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников приступили к восстановлению контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.
По данным краевого управления МЧС, на Кубани 4 февраля прошли сильные дожди со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром. Аналогичная погода ожидается в течение дня 5 февраля.
Читайте также на РИА Новости Крым: