https://crimea.ria.ru/20240205/opolzen-zablokiroval-zheleznuyu-dorogu-na-chernomorskom-poberezhe-1134691573.html

Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережье

Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережье - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережье

Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, движение поездов на участке Туапсе — Адлер приостановлено. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T08:21

2024-02-05T08:21

2024-02-05T08:35

сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, движение поездов на участке Туапсе — Адлер приостановлено. Об этом сообщили в РЖД."4 февраля в 22:47 в связи с продолжительными обильными осадками на перегоне Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс на пути, – сказано в сообщении. – Приостановлено движение 10 пригородных поездов из Туапсе в Сочи и Имеретинский Курорт". Также до 4 часов задержано движение шести пассажирских поездов. Во всех поддерживается комфортный температурный режим, добавили в компании. На участке Дагомыс – Якорная Щель организована перевозка автобусами пассажиров, следующих поездами "Ласточка" в Аэропорт Сочи и из Аэропорта Сочи на север. "Оперативно направили 22 автобуса на станции Лоо и Дагомыс, чтобы пассажиры смогли доехать в центр города, а также на вокзалы Сочи и Адлера, в аэропорт. За ночь перевезли 1800 человек, автотранспорт продолжает курсировать", – написал в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский. По предварительным данным, объем сошедшей на железнодорожное полотно породы превышает пять тысяч кубических метров. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников приступили к восстановлению контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.По данным краевого управления МЧС, на Кубани 4 февраля прошли сильные дожди со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром. Аналогичная погода ожидается в течение дня 5 февраля.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьОпасный обвал в Ялте - прокуратура начала проверкуЗакрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, новости, российские железные дороги (ржд), железная дорога, краснодарский край, оползень