https://crimea.ria.ru/20240121/v-gorakh-sochi-opolzen-perekryl-vezd-na-kurort--chto-izvestno-1134364397.html

В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известно

В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2024

В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известно

Оползень сошел на дорогу в районе горного курорта "Роза Хутор". Об этом ссылкой на комментарий администрации Сочи пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T17:59

2024-01-21T17:59

2024-01-21T17:59

сочи

оползень

происшествия

погода

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Оползень сошел на дорогу в районе горного курорта "Роза Хутор". Об этом ссылкой на комментарий администрации Сочи пишет РИА Новости.При этом подчеркивается, что трудностей с заездом на курорт нет. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.В Краснодарском крае на 20 и 21 января прогнозировались сильные дожди с мокрым снегом, гололед и налипание снега на проводах. Погодные условия усугублялись порывистым ветром.В Крыму в результате шторма и сильных осадков также сошло несколько селей в горах, произошли подтопления частных домов и нежилых зданий, в Ялте и Севастополе обрушилось подпорные стены.Читайте также на РИА Новости Крым:Устранение паводка в Севастополе – обстановка на вечер воскресеньяЗанятия в школах Севастополя могут отменить в понедельник – причинаСпасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, оползень, происшествия, погода, новости