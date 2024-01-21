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В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известно
В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2024
В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известно
Оползень сошел на дорогу в районе горного курорта "Роза Хутор". Об этом ссылкой на комментарий администрации Сочи пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T17:59
2024-01-21T17:59
сочи
оползень
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Оползень сошел на дорогу в районе горного курорта "Роза Хутор". Об этом ссылкой на комментарий администрации Сочи пишет РИА Новости.При этом подчеркивается, что трудностей с заездом на курорт нет. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.В Краснодарском крае на 20 и 21 января прогнозировались сильные дожди с мокрым снегом, гололед и налипание снега на проводах. Погодные условия усугублялись порывистым ветром.В Крыму в результате шторма и сильных осадков также сошло несколько селей в горах, произошли подтопления частных домов и нежилых зданий, в Ялте и Севастополе обрушилось подпорные стены.Читайте также на РИА Новости Крым:Устранение паводка в Севастополе – обстановка на вечер воскресеньяЗанятия в школах Севастополя могут отменить в понедельник – причинаСпасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС
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РИА Новости Крым
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сочи, оползень, происшествия, погода, новости
В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известно

Оползень перекрыл дорогу в районе горного курорта в Сочи

17:59 21.01.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДорожный знак
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Оползень сошел на дорогу в районе горного курорта "Роза Хутор". Об этом ссылкой на комментарий администрации Сочи пишет РИА Новости.
"Оползень сошел недалеко от сочинского курорта "Роза Хутор", – сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что трудностей с заездом на курорт нет. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.
В Краснодарском крае на 20 и 21 января прогнозировались сильные дожди с мокрым снегом, гололед и налипание снега на проводах. Погодные условия усугублялись порывистым ветром.
В Крыму в результате шторма и сильных осадков также сошло несколько селей в горах, произошли подтопления частных домов и нежилых зданий, в Ялте и Севастополе обрушилось подпорные стены.
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