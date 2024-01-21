Занятия в школах Севастополя могут отменить в понедельник – причина
В Севастополе отменят уроки в школах в понедельник если не удастся возобновить подачу воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Уроки в школах Севастополя в понедельник могут отменить, если не удастся в полной мере восстановить подачу воды. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона подчеркнул, что специалисты в круглосуточном режиме делают все необходимое для скорейшего восстановления штатной подачи воды абонентам.
"Но пока природа вносит свои коррективы. Если к 18 часам мы поймем, что не сможем завтра подать воду везде и штатно в течение всего дня, то будем принимать решение об отмене занятий в школах. О решении сообщу", - написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Он пояснил, что в пятницу из-за обильных осадков и резкого потепления буквально за сутки произошло "критическое насыщение водой низменных мест, почв вблизи рек и гидротехнических сооружений прудов. В результате в лесах даже небольшие ручейки превратились в полноценные малые реки".
"Грунтовые воды, плюс вода вместе с тающим мокрым снегом идет по малым рекам с гор, многие из которых стояли сухими десятки лет. Это, по сути, селевые воды, которые несут с большой скоростью булыжники, ветки, песок, глину, крупный мусор и даже деревья в речку Черную, откуда вода идет на водозаборы", - уточнил Развожаев.
И добавил, что в такой ситуации вода не может подаваться в полном масштабе на гидроузлы, иначе они выйдут из строя, и тогда воды в городе вообще не будет длительное время.
Утром в воскресенье Развожаев сообщал о планах восстановить водоснабжение ориентировочно к 18 часам.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.
Читайте также на РИА Новости Крым: