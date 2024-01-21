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Занятия в школах Севастополя могут отменить в понедельник – причина - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Занятия в школах Севастополя могут отменить в понедельник – причина
Занятия в школах Севастополя могут отменить в понедельник – причина - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Занятия в школах Севастополя могут отменить в понедельник – причина
Уроки в школах Севастополя в понедельник могут отменить, если не удастся в полной мере восстановить подачу воды. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T17:10
2024-01-21T17:10
михаил развожаев
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севастополь
крым
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новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Уроки в школах Севастополя в понедельник могут отменить, если не удастся в полной мере восстановить подачу воды. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона подчеркнул, что специалисты в круглосуточном режиме делают все необходимое для скорейшего восстановления штатной подачи воды абонентам.Он пояснил, что в пятницу из-за обильных осадков и резкого потепления буквально за сутки произошло "критическое насыщение водой низменных мест, почв вблизи рек и гидротехнических сооружений прудов. В результате в лесах даже небольшие ручейки превратились в полноценные малые реки".И добавил, что в такой ситуации вода не может подаваться в полном масштабе на гидроузлы, иначе они выйдут из строя, и тогда воды в городе вообще не будет длительное время.Утром в воскресенье Развожаев сообщал о планах восстановить водоснабжение ориентировочно к 18 часам.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.Читайте также на РИА Новости Крым:Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахВ Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителям
https://crimea.ria.ru/20240120/za-vsyu-zhizn-takogo-ne-pomnyu-zhiteli-sevastopolya-o-bolshoy-vode-v-domakh-1134351112.html
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Занятия в школах Севастополя могут отменить в понедельник – причина

В Севастополе отменят уроки в школах в понедельник если не удастся возобновить подачу воды

17:10 21.01.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРабота школ и учителей в период пандемии
Работа школ и учителей в период пандемии - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Уроки в школах Севастополя в понедельник могут отменить, если не удастся в полной мере восстановить подачу воды. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона подчеркнул, что специалисты в круглосуточном режиме делают все необходимое для скорейшего восстановления штатной подачи воды абонентам.
"Но пока природа вносит свои коррективы. Если к 18 часам мы поймем, что не сможем завтра подать воду везде и штатно в течение всего дня, то будем принимать решение об отмене занятий в школах. О решении сообщу", - написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Он пояснил, что в пятницу из-за обильных осадков и резкого потепления буквально за сутки произошло "критическое насыщение водой низменных мест, почв вблизи рек и гидротехнических сооружений прудов. В результате в лесах даже небольшие ручейки превратились в полноценные малые реки".
"Грунтовые воды, плюс вода вместе с тающим мокрым снегом идет по малым рекам с гор, многие из которых стояли сухими десятки лет. Это, по сути, селевые воды, которые несут с большой скоростью булыжники, ветки, песок, глину, крупный мусор и даже деревья в речку Черную, откуда вода идет на водозаборы", - уточнил Развожаев.
И добавил, что в такой ситуации вода не может подаваться в полном масштабе на гидроузлы, иначе они выйдут из строя, и тогда воды в городе вообще не будет длительное время.
Утром в воскресенье Развожаев сообщал о планах восстановить водоснабжение ориентировочно к 18 часам.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.
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