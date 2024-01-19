https://crimea.ria.ru/20240119/silnye-dozhdi-so-snegom-i-shtormovoy-veter-obrushatsya-na-kuban-v-vykhodnye-1134326190.html

Сильные дожди со снегом и штормовой ветер обрушатся на Кубань в выходные

Сильные дожди со снегом и штормовой ветер обрушатся на Кубань в выходные - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Сильные дожди со снегом и штормовой ветер обрушатся на Кубань в выходные

В Краснодарском крае 20 и 21 января ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, гололед и налипание снега на проводах. Погодные условия будут усугубляться... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T20:41

2024-01-19T20:41

2024-01-19T20:41

сочи

погода

кубань

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 20 и 21 января ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, гололед и налипание снега на проводах. Погодные условия будут усугубляться порывистым ветром, предупреждает гидрометцентр Кубани.Согласно прогнозу, уровень осадков в субботу, 10 января, составит 1,7 миллиметров, но уже ночью он превысит отметку в 10, а днем 21 января составит 17,9 миллиметров.Сильные дожди прогнозируются в горной и предгорной зоне в Сочи.МЧС Кубани предупреждает, что в регионе ожидается повышение уровня рек и водотоков."На реках, малых реках и водотоках юго-западной и юго-восточной территории края, реках, малых реках и водотоках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - предупреждает официальный Telegram-канал краснодарских спасателей.В Крыму в результате шторма и сильных осадков сошло несколько селей в горах, произошли подтопления частных домов и нежилых зданий, в Ялте обрушилось две подпорных стены. В Севастополе в связи с подтоплениями в Нахимовском, Орлиновском, Балаклавском районах и городе Инкермане объявлен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Севастополя сократят занятия – губернаторМассовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улицПаром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды

сочи

кубань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, кубань, краснодарский край, новости