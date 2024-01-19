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Сильные дожди со снегом и штормовой ветер обрушатся на Кубань в выходные - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Сильные дожди со снегом и штормовой ветер обрушатся на Кубань в выходные
Сильные дожди со снегом и штормовой ветер обрушатся на Кубань в выходные - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Сильные дожди со снегом и штормовой ветер обрушатся на Кубань в выходные
В Краснодарском крае 20 и 21 января ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, гололед и налипание снега на проводах. Погодные условия будут усугубляться... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T20:41
2024-01-19T20:41
сочи
погода
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 20 и 21 января ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, гололед и налипание снега на проводах. Погодные условия будут усугубляться порывистым ветром, предупреждает гидрометцентр Кубани.Согласно прогнозу, уровень осадков в субботу, 10 января, составит 1,7 миллиметров, но уже ночью он превысит отметку в 10, а днем 21 января составит 17,9 миллиметров.Сильные дожди прогнозируются в горной и предгорной зоне в Сочи.МЧС Кубани предупреждает, что в регионе ожидается повышение уровня рек и водотоков."На реках, малых реках и водотоках юго-западной и юго-восточной территории края, реках, малых реках и водотоках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - предупреждает официальный Telegram-канал краснодарских спасателей.В Крыму в результате шторма и сильных осадков сошло несколько селей в горах, произошли подтопления частных домов и нежилых зданий, в Ялте обрушилось две подпорных стены. В Севастополе в связи с подтоплениями в Нахимовском, Орлиновском, Балаклавском районах и городе Инкермане объявлен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Севастополя сократят занятия – губернаторМассовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улицПаром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды
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РИА Новости Крым
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сочи, погода, кубань, краснодарский край, новости
Сильные дожди со снегом и штормовой ветер обрушатся на Кубань в выходные

Сильные ливни со снегом и ветер до 29 метров в секунду ожидаются в Краснодарском крае

20:41 19.01.2024
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 20 и 21 января ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, гололед и налипание снега на проводах. Погодные условия будут усугубляться порывистым ветром, предупреждает гидрометцентр Кубани.

"Местами сильный дождь, сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-22 м/с, в отдельных районах южной половины края 24-29 м/с. Днем 20 января в отдельных районах очень сильные смешанные осадки в виде дождя, мокрого снега, дождя со снегом, сильное гололедно-изморозевое отложение, сильный гололед и сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях", – говорится в прогнозе.

Согласно прогнозу, уровень осадков в субботу, 10 января, составит 1,7 миллиметров, но уже ночью он превысит отметку в 10, а днем 21 января составит 17,9 миллиметров.
Сильные дожди прогнозируются в горной и предгорной зоне в Сочи.

"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", – сказано в сообщении.

МЧС Кубани предупреждает, что в регионе ожидается повышение уровня рек и водотоков.
"На реках, малых реках и водотоках юго-западной и юго-восточной территории края, реках, малых реках и водотоках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - предупреждает официальный Telegram-канал краснодарских спасателей.
В Крыму в результате шторма и сильных осадков сошло несколько селей в горах, произошли подтопления частных домов и нежилых зданий, в Ялте обрушилось две подпорных стены. В Севастополе в связи с подтоплениями в Нахимовском, Орлиновском, Балаклавском районах и городе Инкермане объявлен режим ЧС.
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