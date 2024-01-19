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В школах Севастополя сократят занятия – губернатор - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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В школах Севастополя сократят занятия – губернатор
В школах Севастополя сократят занятия – губернатор - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В школах Севастополя сократят занятия – губернатор
В школах Севастополя из-за ухудшения погодных условий ввели сокращенный учебный день. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В школах Севастополя из-за ухудшения погодных условий ввели сокращенный учебный день. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В связи с временной остановкой гидроузлов и неблагоприятными погодными условиями детей сегодня отпустят из школ раньше. Детские сады работают в прежнем режиме, уточнил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские садыПаром и катер в Севастополе остановлены из-за непогодыПрекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, школа
В школах Севастополя сократят занятия – губернатор

В Севастополе в пятницу ввели сокращенный учебный день

12:22 19.01.2024 (обновлено: 12:25 19.01.2024)
 
© пресс-служба правительства СевастополяШкола в Севастополе
Школа в Севастополе
© пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В школах Севастополя из-за ухудшения погодных условий ввели сокращенный учебный день. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Оперативный штаб принял решение о сокращенном учебном дне во всех школах Севастополя", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
В связи с временной остановкой гидроузлов и неблагоприятными погодными условиями детей сегодня отпустят из школ раньше. Детские сады работают в прежнем режиме, уточнил он.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаШкола
 
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