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В школах Севастополя сократят занятия – губернатор

В школах Севастополя сократят занятия – губернатор - РИА Новости Крым, 19.01.2024

В школах Севастополя сократят занятия – губернатор

В школах Севастополя из-за ухудшения погодных условий ввели сокращенный учебный день. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T12:22

2024-01-19T12:22

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В школах Севастополя из-за ухудшения погодных условий ввели сокращенный учебный день. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В связи с временной остановкой гидроузлов и неблагоприятными погодными условиями детей сегодня отпустят из школ раньше. Детские сады работают в прежнем режиме, уточнил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские садыПаром и катер в Севастополе остановлены из-за непогодыПрекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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