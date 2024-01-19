Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда
В Крыму на дороге Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
11:20 19.01.2024 (обновлено: 12:20 19.01.2024)
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымНа участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Закрыто движение на участке автомобильной дороги на юге Крыма. Об этом сообщает служба автомобильных дорог РК.
"Прекращено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок на участке км 2+680 – км 3+720", – говорится в сообщении.
По информации дорожной службы, на этом участке произошло разрушение автомобильного покрытия и подпорной стены из-за оползня.
"Прекращение движения всех видов транспорта вводится на время проведения работ по ликвидации разрушения дорожного полотна и до окончания восстановительных работ", – уточнили в службе автомобильных дорог РК.
Участников дорожного движения просят руководствоваться этой информацией при выборе маршрута движения.
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымНа участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
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На участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымНа участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
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На участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
1 из 2
На участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
2 из 2
На участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
Движение всех видов транспорта также было перекрыто во вторник, 16 января, в районе улицы Свердлова в Ялте. Из-за обильных осадков произошло обрушение подпорной стены, в результате чего серьезно "просела" часть автомобильной дороги и тротуара.
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