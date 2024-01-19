https://crimea.ria.ru/20240119/prekrascheno-dvizhenie-transporta-na-doroge-alushta--rabochiy-ugolok-1134312338.html

Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда

Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда

Закрыто движение на участке автомобильной дороги на юге Крыма. Об этом сообщает служба автомобильных дорог РК. РИА Новости Крым, 19.01.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Закрыто движение на участке автомобильной дороги на юге Крыма. Об этом сообщает служба автомобильных дорог РК.По информации дорожной службы, на этом участке произошло разрушение автомобильного покрытия и подпорной стены из-за оползня.Участников дорожного движения просят руководствоваться этой информацией при выборе маршрута движения.Движение всех видов транспорта также было перекрыто во вторник, 16 января, в районе улицы Свердлова в Ялте. Из-за обильных осадков произошло обрушение подпорной стены, в результате чего серьезно "просела" часть автомобильной дороги и тротуара.Читайте также на РИА Новости Крым:Подпорная стена обрушилась на дорогу в ЯлтеОбвал подпорной стены в Ялте – разбита теплотрасса, люди без теплаГлава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены

https://crimea.ria.ru/20240119/podtopleniya-v-sevastopole-chislo-evakuirovannykh-rastet-1134309269.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, новости крыма, крым, транспорт, происшествия