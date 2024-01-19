Рейтинг@Mail.ru
Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240119/prekrascheno-dvizhenie-transporta-na-doroge-alushta--rabochiy-ugolok-1134312338.html
Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда
Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда
Закрыто движение на участке автомобильной дороги на юге Крыма. Об этом сообщает служба автомобильных дорог РК. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T11:20
2024-01-19T12:20
алушта
новости крыма
крым
транспорт
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134312403_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a5137474933a065e4196e8a9cf5cb120.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Закрыто движение на участке автомобильной дороги на юге Крыма. Об этом сообщает служба автомобильных дорог РК.По информации дорожной службы, на этом участке произошло разрушение автомобильного покрытия и подпорной стены из-за оползня.Участников дорожного движения просят руководствоваться этой информацией при выборе маршрута движения.Движение всех видов транспорта также было перекрыто во вторник, 16 января, в районе улицы Свердлова в Ялте. Из-за обильных осадков произошло обрушение подпорной стены, в результате чего серьезно "просела" часть автомобильной дороги и тротуара.Читайте также на РИА Новости Крым:Подпорная стена обрушилась на дорогу в ЯлтеОбвал подпорной стены в Ялте – разбита теплотрасса, люди без теплаГлава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены
https://crimea.ria.ru/20240119/podtopleniya-v-sevastopole-chislo-evakuirovannykh-rastet-1134309269.html
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134312403_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_fbefa367a2b5e690d203c8b17a9ef668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, новости крыма, крым, транспорт, происшествия
Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда

В Крыму на дороге Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта

11:20 19.01.2024 (обновлено: 12:20 19.01.2024)
 
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымНа участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
На участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Закрыто движение на участке автомобильной дороги на юге Крыма. Об этом сообщает служба автомобильных дорог РК.

"Прекращено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок на участке км 2+680 км 3+720", говорится в сообщении.

По информации дорожной службы, на этом участке произошло разрушение автомобильного покрытия и подпорной стены из-за оползня.

"Прекращение движения всех видов транспорта вводится на время проведения работ по ликвидации разрушения дорожного полотна и до окончания восстановительных работ", – уточнили в службе автомобильных дорог РК.

Участников дорожного движения просят руководствоваться этой информацией при выборе маршрута движения.
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымНа участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
На участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
1 из 2
На участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымНа участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
На участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
2 из 2
На участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
1 из 2
На участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
2 из 2
На участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок прекращено движение всех видов транспорта
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
Схема объезда участка автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок
Движение всех видов транспорта также было перекрыто во вторник, 16 января, в районе улицы Свердлова в Ялте. Из-за обильных осадков произошло обрушение подпорной стены, в результате чего серьезно "просела" часть автомобильной дороги и тротуара.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
Обвал подпорной стены в Ялте – разбита теплотрасса, люди без тепла
Глава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены
Устранение последствий обильного выпадения осадков в Севастополе
09:53
Подтопления в Севастополе: число эвакуированных растет
 
АлуштаНовости КрымаКрымТранспортПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Громко в Евпатории – власти назвали причину
12:22В школах Севастополя сократят занятия – губернатор
12:13Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море
12:08Снова громко в Севастополе – что происходит
11:50В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы
11:41В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады
11:20Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда
11:14Причину обрушения подпорных стен в Ялте проверит прокуратура Крыма
11:07Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую область
10:54Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды
10:38В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне
10:18В Керчи из-за шторма отменили традиционные крещенские омовения
09:53Подтопления в Севастополе: число эвакуированных растет
09:26Экс-замглавы Евпатории получил 11 лет за взятку в особо крупном размере
09:11Непогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домов
08:47В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас
08:35Ефрейторский зазор: когда в Крыму надо готовиться к получению пенсии
08:14В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто
07:57Новая атака на Брянскую область
07:24Mercedes с водителем упал в котлован в Севастополе
Лента новостейМолния