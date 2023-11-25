https://crimea.ria.ru/20231125/glava-departamenta-gorkhozyaystva-sevastopolya-uvolen-iz-za-rukhnuvshey-steny-1133060001.html

Глава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены

Глава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Глава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил и.о. директора департамента городского хозяйства Веронику Лисовскую, а также применил дисциплинарное взыскание в... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T22:12

2023-11-25T22:12

2023-11-25T22:24

севастополь

михаил развожаев

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обрушение подпорной стены в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил и.о. директора департамента городского хозяйства Веронику Лисовскую, а также применил дисциплинарное взыскание в отношении своего заместителя Евгения Горлова из-за обвала подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.По словам губернатора, он также отзовет из заксобрания письмо о согласовании его на должность своего заместителя.Кроме того, отметил Развожаев, подрядчика отстранят от проектирования и производства работ. По итогам проверки прокуратуры будут сделаны выводы о качестве и полноте выполнения подрядчиком проведенных противоаварийных работ.Причины обрушения стеныКак отметил руководитель региона, разрушение произошло из-за замуровки ливневых дренажных труб при ремонте стены в 2018-2019 годах. В результате вода с верхнего уровня фактически поступала не на дорогу, как в большинстве подпорных стен города, а напитывала бутовую кладку в теле стены.Тогда же были вырублены деревья вдоль Центра крови, которые забирали часть влаги и стабилизировали грунт. С этим контрактом, его кураторами и исполнителями сейчас будут разбираться правоохранители, уточнил губернатор.Восстановление стены начнут в конце январяРазвожаев также сообщил, что дал поручение максимально обезопасить участок и готовить капитальную реконструкцию.Развожаев заверил, что новый проектировщик учтет все ошибки, организует все правильно и вернет стене "аутентичный для города вид", проведя отделку бутовой кладкой. Саму стену сделают из армированного бетона.Он добавил, что в городе создадут отдельное направление в работе Водоканала, которое будет отвечать за городскую систему водостока. В будущем при реализации схемы это подразделение станет отдельной службой.В субботу утром сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В результате происшествия никто не пострадал. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта. На месте временно ограничили движение транспорта. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже новый подрядчик, который должен будет демонтировать остальные аварийно-опасные участки стены и завершить ремонт в установленные ранее сроки.

https://crimea.ria.ru/20231125/v-sevastopole-povrezhdena-prichalnaya-infrastruktura-1133047192.html

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