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Глава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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Глава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены
Глава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Глава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил и.о. директора департамента городского хозяйства Веронику Лисовскую, а также применил дисциплинарное взыскание в... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T22:12
2023-11-25T22:24
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
происшествия
жкх крыма и севастополя
транспорт
обрушение подпорной стены в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил и.о. директора департамента городского хозяйства Веронику Лисовскую, а также применил дисциплинарное взыскание в отношении своего заместителя Евгения Горлова из-за обвала подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.По словам губернатора, он также отзовет из заксобрания письмо о согласовании его на должность своего заместителя.Кроме того, отметил Развожаев, подрядчика отстранят от проектирования и производства работ. По итогам проверки прокуратуры будут сделаны выводы о качестве и полноте выполнения подрядчиком проведенных противоаварийных работ.Причины обрушения стеныКак отметил руководитель региона, разрушение произошло из-за замуровки ливневых дренажных труб при ремонте стены в 2018-2019 годах. В результате вода с верхнего уровня фактически поступала не на дорогу, как в большинстве подпорных стен города, а напитывала бутовую кладку в теле стены.Тогда же были вырублены деревья вдоль Центра крови, которые забирали часть влаги и стабилизировали грунт. С этим контрактом, его кураторами и исполнителями сейчас будут разбираться правоохранители, уточнил губернатор.Восстановление стены начнут в конце январяРазвожаев также сообщил, что дал поручение максимально обезопасить участок и готовить капитальную реконструкцию.Развожаев заверил, что новый проектировщик учтет все ошибки, организует все правильно и вернет стене "аутентичный для города вид", проведя отделку бутовой кладкой. Саму стену сделают из армированного бетона.Он добавил, что в городе создадут отдельное направление в работе Водоканала, которое будет отвечать за городскую систему водостока. В будущем при реализации схемы это подразделение станет отдельной службой.В субботу утром сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В результате происшествия никто не пострадал. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта. На месте временно ограничили движение транспорта. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже новый подрядчик, который должен будет демонтировать остальные аварийно-опасные участки стены и завершить ремонт в установленные ранее сроки.
https://crimea.ria.ru/20231125/v-sevastopole-povrezhdena-prichalnaya-infrastruktura-1133047192.html
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, происшествия, жкх крыма и севастополя, транспорт, обрушение подпорной стены в севастополе
Глава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены

Развожаев уволил главу департамента городского хозяйства после обрушения подпорной стены

22:12 25.11.2023 (обновлено: 22:24 25.11.2023)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяРаботы на месте обрушения части подпорной стены в Севастополе
Работы на месте обрушения части подпорной стены в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил и.о. директора департамента городского хозяйства Веронику Лисовскую, а также применил дисциплинарное взыскание в отношении своего заместителя Евгения Горлова из-за обвала подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

"Директор департамента городского хозяйства покинет свою должность в понедельник. Мой заместитель, Евгений Сергеевич Горлов, которому было поручено вести проект, плохо оценил ситуацию и не принял всех мер для более оперативного решения проблемы, недостаточно осуществил контроль над реализацией проекта. У него будет возможность исправить ситуацию, но пока ему объявлено неполное служебное соответствие", – сообщил Развожаев.

По словам губернатора, он также отзовет из заксобрания письмо о согласовании его на должность своего заместителя.
Кроме того, отметил Развожаев, подрядчика отстранят от проектирования и производства работ. По итогам проверки прокуратуры будут сделаны выводы о качестве и полноте выполнения подрядчиком проведенных противоаварийных работ.

Причины обрушения стены

Как отметил руководитель региона, разрушение произошло из-за замуровки ливневых дренажных труб при ремонте стены в 2018-2019 годах. В результате вода с верхнего уровня фактически поступала не на дорогу, как в большинстве подпорных стен города, а напитывала бутовую кладку в теле стены.
Тогда же были вырублены деревья вдоль Центра крови, которые забирали часть влаги и стабилизировали грунт. С этим контрактом, его кураторами и исполнителями сейчас будут разбираться правоохранители, уточнил губернатор.

Восстановление стены начнут в конце января

Развожаев также сообщил, что дал поручение максимально обезопасить участок и готовить капитальную реконструкцию.

"Часть стены демонтировали, верхний пешеходный уровень закрыли, ограждения поставили, столб освещения с троллейбусной опорой убрали. Выбранный подрядчик начал изыскания и проектирование реконструкции стены. Проект должен был быть готов до конца декабря, работы начаты в конце января, начале февраля", – добавил градоначальник.

Развожаев заверил, что новый проектировщик учтет все ошибки, организует все правильно и вернет стене "аутентичный для города вид", проведя отделку бутовой кладкой. Саму стену сделают из армированного бетона.
Он добавил, что в городе создадут отдельное направление в работе Водоканала, которое будет отвечать за городскую систему водостока. В будущем при реализации схемы это подразделение станет отдельной службой.
В субботу утром сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В результате происшествия никто не пострадал. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта. На месте временно ограничили движение транспорта. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже новый подрядчик, который должен будет демонтировать остальные аварийно-опасные участки стены и завершить ремонт в установленные ранее сроки.
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Вчера, 10:14
В Севастополе повреждена причальная инфраструктура
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаПроисшествияЖКХ Крыма и СевастополяТранспортОбрушение подпорной стены в Севастополе
 
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