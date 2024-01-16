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В Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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В Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица
В Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица - РИА Новости Крым, 16.01.2024
В Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица
Движение всех видов транспорта перекрыто в районе улицы Свердлова в Ялте после обрушения подпорной стены. Об этом сообщила глава администрации города Янина... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T17:59
2024-01-16T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Движение всех видов транспорта перекрыто в районе улицы Свердлова в Ялте после обрушения подпорной стены. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Глава администрации отметила, что снизу проезд закрыт от развилки с улицей Толстого, сверху – от бывшей центральной проходной санатория Минобороны РФ."Прошу автомобилистов и пешеходов выбирать альтернативные пути движения. Изменены и маршруты общественного транспорта - №109 и №14, которые проходили по данному участку", – добавила она и пообещала уточнить информацию по работе общественного транспорта в этом районе.По словам Павленко, на комиссии по ЧС после предварительных обследований поставлены первоочередные задачи ответственным ведомствам и организациям. В частности, будут произведены работы по отводу воды от места повреждения дороги и проверена законность недостроев на этом участке. Также предстоит определить предварительный ущерб и стоимость восстановления. Как только улучшится погода, к обследованию будут привлечены геодезисты и другие профильные специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползни и стройки: могут ли они ужиться в КрымуГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляжеПодпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
https://crimea.ria.ru/20240110/podpornaya-stena-obrushilas-na-dorogu-v-yalte-1134102359.html
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ялта, происшествия, янина павленко, крым, новости, новости крыма, общество, дороги крыма
В Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица

В Ялте обрушилась подпорная стена: просела дорога - движение перекрыто

17:59 16.01.2024 (обновлено: 18:21 16.01.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица
В Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Движение всех видов транспорта перекрыто в районе улицы Свердлова в Ялте после обрушения подпорной стены. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Временно перекрыли движение на участке улицы Свердлова, где после обильных осадков произошло обрушение подпорной стены, в результате чего серьезно "просела" часть автомобильной дороги и тротуара", – написала в Telegram-канале Павленко.
Глава администрации отметила, что снизу проезд закрыт от развилки с улицей Толстого, сверху – от бывшей центральной проходной санатория Минобороны РФ.
"Прошу автомобилистов и пешеходов выбирать альтернативные пути движения. Изменены и маршруты общественного транспорта - №109 и №14, которые проходили по данному участку", – добавила она и пообещала уточнить информацию по работе общественного транспорта в этом районе.
По словам Павленко, на комиссии по ЧС после предварительных обследований поставлены первоочередные задачи ответственным ведомствам и организациям. В частности, будут произведены работы по отводу воды от места повреждения дороги и проверена законность недостроев на этом участке.
Также предстоит определить предварительный ущерб и стоимость восстановления. Как только улучшится погода, к обследованию будут привлечены геодезисты и другие профильные специалисты.
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Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
10 января, 22:43
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
 
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