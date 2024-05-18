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Энергоснабжение восстановили после пожара на подстанции в Новороссийске
Энергоснабжение восстановили после пожара на подстанции в Новороссийске - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Энергоснабжение восстановили после пожара на подстанции в Новороссийске
Энергоснабжение вернулось к 26 тысячам жителей, остававшимся без света из-за пожара на подстанции в Новороссийске, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T12:18
2024-05-18T12:18
2024-05-18T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Энергоснабжение вернулось к 26 тысячам жителей, остававшимся без света из-за пожара на подстанции в Новороссийске, сообщили в оперативном штабе Кубани.Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что 26 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции "Кирилловская", причины возгорания устанавливаются. По данным краевого ГУМЧС, речь идет об электроподстанции в поселке Гайдук в Новороссийске на улице 40 лет Октября. Возгорание отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции произошло на площади 25 квадратных метров.В муниципальном центре управления (МЦУ) Новороссийска добавили, что причиной возгорания на подстанции стали внутренние неполадки, отметив, что "внешнее воздействие полностью исключено".
https://crimea.ria.ru/20240518/v-novorossiyske-gorit-podstantsiya---bez-sveta-ostayutsya-26-tysyach-zhiteley-1137377917.html
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краснодарский край, пожар, новости, происшествия, новороссийск
Энергоснабжение восстановили после пожара на подстанции в Новороссийске
Энергоснабжение полностью восстановлено после пожара на подстанции в Новороссийске
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Энергоснабжение вернулось к 26 тысячам жителей, остававшимся без света из-за пожара на подстанции в Новороссийске, сообщили в оперативном штабе Кубани.
Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что 26 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции "Кирилловская", причины возгорания устанавливаются. По данным краевого ГУМЧС, речь идет об электроподстанции в поселке Гайдук в Новороссийске на улице 40 лет Октября. Возгорание отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции произошло на площади 25 квадратных метров.
"Энергоснабжение восстановлено, абоненты перезапитаны", - говорится в сообщении.
В муниципальном центре управления (МЦУ) Новороссийска добавили, что причиной возгорания на подстанции стали внутренние неполадки, отметив, что "внешнее воздействие полностью исключено".