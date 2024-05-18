https://crimea.ria.ru/20240518/energosnabzhenie-vosstanovili-posle-pozhara-na-podstantsii-v-novorossiyske-1137378826.html

Энергоснабжение восстановили после пожара на подстанции в Новороссийске

Энергоснабжение восстановили после пожара на подстанции в Новороссийске - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Энергоснабжение восстановили после пожара на подстанции в Новороссийске

Энергоснабжение вернулось к 26 тысячам жителей, остававшимся без света из-за пожара на подстанции в Новороссийске, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T12:18

2024-05-18T12:18

2024-05-18T12:18

краснодарский край

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Энергоснабжение вернулось к 26 тысячам жителей, остававшимся без света из-за пожара на подстанции в Новороссийске, сообщили в оперативном штабе Кубани.Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что 26 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции "Кирилловская", причины возгорания устанавливаются. По данным краевого ГУМЧС, речь идет об электроподстанции в поселке Гайдук в Новороссийске на улице 40 лет Октября. Возгорание отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции произошло на площади 25 квадратных метров.В муниципальном центре управления (МЦУ) Новороссийска добавили, что причиной возгорания на подстанции стали внутренние неполадки, отметив, что "внешнее воздействие полностью исключено".

https://crimea.ria.ru/20240518/v-novorossiyske-gorit-podstantsiya---bez-sveta-ostayutsya-26-tysyach-zhiteley-1137377917.html

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краснодарский край, пожар, новости, происшествия, новороссийск