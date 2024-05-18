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Отношения РФ и Китая превосходят классические союзы прошлого – Лавров

Отношения РФ и Китая превосходят классические союзы прошлого – Лавров - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Отношения РФ и Китая превосходят классические союзы прошлого – Лавров

Визит президента России Владимира Путина в Китай и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердили, что отношения двух стран качественно... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T16:31

2024-05-18T16:31

2024-05-18T16:31

сергей лавров

си цзиньпин (председатель кнр)

владимир путин (политик)

китай

россия

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Визит президента России Владимира Путина в Китай и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердили, что отношения двух стран качественно превосходят классические союзы прошлого. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике."Визит президента Путина в КНР, переговоры с председателем Си Цзиньпином, встреча с другими представителями китайского руководства подтвердили, что наши отношения всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи и продолжают играть ключевую роль в поддержании международной безопасности и сбалансированном мировом развитии", - сказал министр.Эта оценка, по словам Лаврова, в полной мере отражает суть связей России и Китая, которые существуют и укрепляются практически во всех областях.Глава МИД РФ также уточнил, что в ходе визита Путина в КНР обсуждалась инициатива Си Цзиньпина по глобальной безопасности – на встречах и в составе делегаций, и на встрече в узком составе, и в беседе лидеров один на один.Владимир Путин 16-17 мая находился с государственным визитом в Китае. 16 мая в Пекине в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" прошли переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. По их итогам лидеры провели совместную пресс-конференцию. Путин и Си Цзиньпин отметили укрепление взаимоотношений между двумя странами, развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также общие взгляды на формирование нового справедливого миропорядка.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о партнерстве с Китаем: главноеЧто демонстрирует миру Китай в отношении России – мнениеПутин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении партнерства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, си цзиньпин (председатель кнр), владимир путин (политик), китай, россия, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости