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Отношения РФ и Китая превосходят классические союзы прошлого – Лавров - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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Отношения РФ и Китая превосходят классические союзы прошлого – Лавров
Отношения РФ и Китая превосходят классические союзы прошлого – Лавров - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Отношения РФ и Китая превосходят классические союзы прошлого – Лавров
Визит президента России Владимира Путина в Китай и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердили, что отношения двух стран качественно... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T16:31
2024-05-18T16:31
сергей лавров
си цзиньпин (председатель кнр)
владимир путин (политик)
китай
россия
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Визит президента России Владимира Путина в Китай и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердили, что отношения двух стран качественно превосходят классические союзы прошлого. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике."Визит президента Путина в КНР, переговоры с председателем Си Цзиньпином, встреча с другими представителями китайского руководства подтвердили, что наши отношения всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи и продолжают играть ключевую роль в поддержании международной безопасности и сбалансированном мировом развитии", - сказал министр.Эта оценка, по словам Лаврова, в полной мере отражает суть связей России и Китая, которые существуют и укрепляются практически во всех областях.Глава МИД РФ также уточнил, что в ходе визита Путина в КНР обсуждалась инициатива Си Цзиньпина по глобальной безопасности – на встречах и в составе делегаций, и на встрече в узком составе, и в беседе лидеров один на один.Владимир Путин 16-17 мая находился с государственным визитом в Китае. 16 мая в Пекине в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" прошли переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. По их итогам лидеры провели совместную пресс-конференцию. Путин и Си Цзиньпин отметили укрепление взаимоотношений между двумя странами, развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также общие взгляды на формирование нового справедливого миропорядка.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о партнерстве с Китаем: главноеЧто демонстрирует миру Китай в отношении России – мнениеПутин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении партнерства
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сергей лавров, си цзиньпин (председатель кнр), владимир путин (политик), китай, россия, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Отношения РФ и Китая превосходят классические союзы прошлого – Лавров

Отношения России и Китая по своему качеству превосходят союзы прежней эпохи - Лавров

16:31 18.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Визит президента России Владимира Путина в Китай и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердили, что отношения двух стран качественно превосходят классические союзы прошлого. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
"Визит президента Путина в КНР, переговоры с председателем Си Цзиньпином, встреча с другими представителями китайского руководства подтвердили, что наши отношения всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи и продолжают играть ключевую роль в поддержании международной безопасности и сбалансированном мировом развитии", - сказал министр.
Эта оценка, по словам Лаврова, в полной мере отражает суть связей России и Китая, которые существуют и укрепляются практически во всех областях.
Глава МИД РФ также уточнил, что в ходе визита Путина в КНР обсуждалась инициатива Си Цзиньпина по глобальной безопасности – на встречах и в составе делегаций, и на встрече в узком составе, и в беседе лидеров один на один.
"Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи обеспечения глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета", - указал министр.
Владимир Путин 16-17 мая находился с государственным визитом в Китае. 16 мая в Пекине в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" прошли переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. По их итогам лидеры провели совместную пресс-конференцию. Путин и Си Цзиньпин отметили укрепление взаимоотношений между двумя странами, развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также общие взгляды на формирование нового справедливого миропорядка.
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Сергей ЛавровСи Цзиньпин (председатель КНР)Владимир Путин (политик)КитайРоссияПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Новости
 
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