https://crimea.ria.ru/20240517/putin-o-partnerstve-s-kitaem-glavnoe-1137350085.html

Путин о партнерстве с Китаем: главное

Путин о партнерстве с Китаем: главное - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Путин о партнерстве с Китаем: главное

В пятницу государственный визит президента России Владимира Путина в Китай продолжается в Харбине. В планах - участие в церемонии открытия восьмого... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T08:53

2024-05-17T08:53

2024-05-17T08:56

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

политика

китай

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производство

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В пятницу государственный визит президента России Владимира Путина в Китай продолжается в Харбине. В планах - участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвертого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, сообщает Кремль.Утром российский лидер возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая. А после принял участие в церемонии открытия VIII Российско-Китайского ЭКСПО и IV Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. В своей речи Путин подчеркнул, что партнерство России и КНР надежно обеспечивает энергетическую безопасность и повышает уровень благосостояния народов двух стран.Президент России также заверил, что Москва готова снабжать экономику Китая и населенные пункты страны экологически чистой доступной энергией, светом и теплом."Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом", - отметил Путин.При этом президент подчеркнул, что китайским инвесторам могут быть предоставлены льготы и помощь в реализации масштабных совместных проектов в нашей стране.Он подчеркнул, что на сегодняшний день активно развиваются побратимские связи РФ и КНР. Уже свыше 300 городов и муниципалитетов РФ и КНР установили такие отношения.Путин в четверг прибыл в Пекин с государственным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине провели совместную пресс-конференцию по итогам состоявшихся переговоров. Оба лидера отметили укрепление взаимоотношений между двумя странами, развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также общие взгляды на формирование нового справедливого миропорядка.

https://crimea.ria.ru/20240516/chto-demonstriruet-miru-kitay-v-otnoshenii-rossii--mnenie-1137341363.html

китай

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), политика, китай, россия, новости, экономика, производство, сотрудничество