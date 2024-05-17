Рейтинг@Mail.ru
Путин о партнерстве с Китаем: главное - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240517/putin-o-partnerstve-s-kitaem-glavnoe-1137350085.html
Путин о партнерстве с Китаем: главное
Путин о партнерстве с Китаем: главное - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Путин о партнерстве с Китаем: главное
В пятницу государственный визит президента России Владимира Путина в Китай продолжается в Харбине. В планах - участие в церемонии открытия восьмого... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T08:53
2024-05-17T08:56
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
политика
китай
россия
новости
экономика
производство
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137349967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bb7f1de7c51cf46dccd244c1e3d395a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В пятницу государственный визит президента России Владимира Путина в Китай продолжается в Харбине. В планах - участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвертого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, сообщает Кремль.Утром российский лидер возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая. А после принял участие в церемонии открытия VIII Российско-Китайского ЭКСПО и IV Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. В своей речи Путин подчеркнул, что партнерство России и КНР надежно обеспечивает энергетическую безопасность и повышает уровень благосостояния народов двух стран.Президент России также заверил, что Москва готова снабжать экономику Китая и населенные пункты страны экологически чистой доступной энергией, светом и теплом."Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом", - отметил Путин.При этом президент подчеркнул, что китайским инвесторам могут быть предоставлены льготы и помощь в реализации масштабных совместных проектов в нашей стране.Он подчеркнул, что на сегодняшний день активно развиваются побратимские связи РФ и КНР. Уже свыше 300 городов и муниципалитетов РФ и КНР установили такие отношения.Путин в четверг прибыл в Пекин с государственным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине провели совместную пресс-конференцию по итогам состоявшихся переговоров. Оба лидера отметили укрепление взаимоотношений между двумя странами, развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также общие взгляды на формирование нового справедливого миропорядка.
https://crimea.ria.ru/20240516/chto-demonstriruet-miru-kitay-v-otnoshenii-rossii--mnenie-1137341363.html
китай
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137349967_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_fee8dafd7d1c96bb309da60b3b5dd799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), политика, китай, россия, новости, экономика, производство, сотрудничество
Путин о партнерстве с Китаем: главное

Путин выступил на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО в Харбине

08:53 17.05.2024 (обновлено: 08:56 17.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В пятницу государственный визит президента России Владимира Путина в Китай продолжается в Харбине. В планах - участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвертого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, сообщает Кремль.
Утром российский лидер возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая
© POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая
А после принял участие в церемонии открытия VIII Российско-Китайского ЭКСПО и IV Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
В своей речи Путин подчеркнул, что партнерство России и КНР надежно обеспечивает энергетическую безопасность и повышает уровень благосостояния народов двух стран.

"Российско-китайское неразрывное партнерство напрямую способствует росту экономик обеих стран, надежно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан", - цитирует Путина РИА Новости.

Президент России также заверил, что Москва готова снабжать экономику Китая и населенные пункты страны экологически чистой доступной энергией, светом и теплом.
"Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом", - отметил Путин.
При этом президент подчеркнул, что китайским инвесторам могут быть предоставлены льготы и помощь в реализации масштабных совместных проектов в нашей стране.
"Масштабные совместные проекты реализуются и в области промышленной кооперации, активно выходят на российский рынок китайские автоконцерны, продвигаются программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, тяжелого гражданского вертолета. Подчеркну, Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производства на нашей территории - готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день активно развиваются побратимские связи РФ и КНР. Уже свыше 300 городов и муниципалитетов РФ и КНР установили такие отношения.
Путин в четверг прибыл в Пекин с государственным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине провели совместную пресс-конференцию по итогам состоявшихся переговоров. Оба лидера отметили укрепление взаимоотношений между двумя странами, развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также общие взгляды на формирование нового справедливого миропорядка.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Вчера, 20:05Радио "Спутник в Крыму"
Что демонстрирует миру Китай в отношении России – мнение
 
Владимир Путин (политик)Си Цзиньпин (председатель КНР)ПолитикаКитайРоссияНовостиЭкономикаПроизводствоСотрудничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:19Севастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часу
09:09Две сотни улиц Севастополя и села остались без света из-за атаки ВСУ
08:53Путин о партнерстве с Китаем: главное
08:15Мама и 4-летний ребенок погибли при атаке дрона в Белгородской области
07:38Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – эксперт
07:37Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников
07:27Больше ста дронов сбиты за ночь над регионами России
07:15Эксперт оценил риски роста цен на кофе в России
07:08В Севастополе отменили занятия в школах и детсадах после ночной атаки ВСУ
06:38День музеев: что посмотреть в Крыму
06:13ВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза
06:03"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном Зеленском
05:54Десятки БПЛА и более пяти морских дронов уничтожены в Севастополе за ночь
03:22Севастополь отражает массированную атаку беспилотников и морских дронов
00:01Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 17 мая
22:55Главные новости Крыма: 16 мая
22:33Главное за день: 16 мая
22:13Херсонская область потеряет до 50% урожая
21:51Одну полосу Ялтинской трассы перекроют на ночь в селе под Симферополем
Лента новостейМолния