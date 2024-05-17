https://crimea.ria.ru/20240517/putin-o-partnerstve-s-kitaem-glavnoe-1137350085.html
Путин о партнерстве с Китаем: главное
Путин о партнерстве с Китаем: главное - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Путин о партнерстве с Китаем: главное
В пятницу государственный визит президента России Владимира Путина в Китай продолжается в Харбине. В планах - участие в церемонии открытия восьмого... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T08:53
2024-05-17T08:53
2024-05-17T08:56
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
политика
китай
россия
новости
экономика
производство
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137349967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bb7f1de7c51cf46dccd244c1e3d395a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В пятницу государственный визит президента России Владимира Путина в Китай продолжается в Харбине. В планах - участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвертого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, сообщает Кремль.Утром российский лидер возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая. А после принял участие в церемонии открытия VIII Российско-Китайского ЭКСПО и IV Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. В своей речи Путин подчеркнул, что партнерство России и КНР надежно обеспечивает энергетическую безопасность и повышает уровень благосостояния народов двух стран.Президент России также заверил, что Москва готова снабжать экономику Китая и населенные пункты страны экологически чистой доступной энергией, светом и теплом."Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом", - отметил Путин.При этом президент подчеркнул, что китайским инвесторам могут быть предоставлены льготы и помощь в реализации масштабных совместных проектов в нашей стране.Он подчеркнул, что на сегодняшний день активно развиваются побратимские связи РФ и КНР. Уже свыше 300 городов и муниципалитетов РФ и КНР установили такие отношения.Путин в четверг прибыл в Пекин с государственным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине провели совместную пресс-конференцию по итогам состоявшихся переговоров. Оба лидера отметили укрепление взаимоотношений между двумя странами, развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также общие взгляды на формирование нового справедливого миропорядка.
https://crimea.ria.ru/20240516/chto-demonstriruet-miru-kitay-v-otnoshenii-rossii--mnenie-1137341363.html
китай
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137349967_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_fee8dafd7d1c96bb309da60b3b5dd799.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), политика, китай, россия, новости, экономика, производство, сотрудничество
Путин о партнерстве с Китаем: главное
Путин выступил на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО в Харбине
08:53 17.05.2024 (обновлено: 08:56 17.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В пятницу государственный визит президента России Владимира Путина в Китай продолжается в Харбине. В планах - участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвертого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, сообщает Кремль.
Утром российский лидер возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая.
А после принял участие в церемонии открытия VIII Российско-Китайского ЭКСПО и IV Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
В своей речи Путин подчеркнул, что партнерство России и КНР надежно обеспечивает энергетическую безопасность и повышает уровень благосостояния народов двух стран.
"Российско-китайское неразрывное партнерство напрямую способствует росту экономик обеих стран, надежно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан", - цитирует Путина РИА Новости.
Президент России также заверил, что Москва готова снабжать экономику Китая и населенные пункты страны экологически чистой доступной энергией, светом и теплом.
"Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом", - отметил Путин.
При этом президент подчеркнул, что китайским инвесторам могут быть предоставлены льготы и помощь в реализации масштабных совместных проектов в нашей стране.
"Масштабные совместные проекты реализуются и в области промышленной кооперации, активно выходят на российский рынок китайские автоконцерны, продвигаются программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, тяжелого гражданского вертолета. Подчеркну, Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производства на нашей территории - готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день активно развиваются побратимские связи РФ и КНР. Уже свыше 300 городов и муниципалитетов РФ и КНР установили такие отношения.
Путин в четверг прибыл в Пекин с государственным визитом.
Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине провели совместную пресс-конференцию по итогам состоявшихся переговоров. Оба лидера отметили укрепление взаимоотношений между двумя странами, развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также общие взгляды на формирование нового справедливого миропорядка.