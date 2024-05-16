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Путин и Си Цзиньпин в Пекине начали переговоры

Путин и Си Цзиньпин в Пекине начали переговоры - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Путин и Си Цзиньпин в Пекине начали переговоры

Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где в четверг пройдут его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T06:32

2024-05-16T06:32

2024-05-16T08:37

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где в четверг пройдут его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости.Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом, он посетит Пекин и Харбин.Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.Сообщалось, что в ходе переговоров российский лидер намерен подробно обсудить с Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и перспективы их развития, а также международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.Переговоры на высшем уровне продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.По их итогам стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что Путин и Си Сзиньпин побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.Дом народных собраний расположен на западной стороне площади Тяньаньмэнь. Его начали строить в октябре 1958 года и завершили менее чем за год – в сентябре 1959-го. Это место проведения съездов Компартии Китая и сессий парламента страны. Здесь проходят и другие крупные официальные мероприятия, конференции, приемы зарубежных лидеров. В 2007 году это здание решением пекинских властей было включено в перечень охраняемых памятников современного зодчества.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), россия, китай, визит путина в китай, в мире, новости, политика