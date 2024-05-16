Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин в Пекине начали переговоры - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240516/putin-i-si-tszinpin-v-pekine-nachali-peregovory-1137316686.html
Путин и Си Цзиньпин в Пекине начали переговоры
Путин и Си Цзиньпин в Пекине начали переговоры - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Путин и Си Цзиньпин в Пекине начали переговоры
Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где в четверг пройдут его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T06:32
2024-05-16T08:37
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
россия
китай
визит путина в китай
в мире
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/12/1132161287_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_7a9a4999ded6899f11d1a5eb3a913056.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где в четверг пройдут его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости.Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом, он посетит Пекин и Харбин.Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.Сообщалось, что в ходе переговоров российский лидер намерен подробно обсудить с Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и перспективы их развития, а также международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.Переговоры на высшем уровне продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.По их итогам стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что Путин и Си Сзиньпин побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.Дом народных собраний расположен на западной стороне площади Тяньаньмэнь. Его начали строить в октябре 1958 года и завершили менее чем за год – в сентябре 1959-го. Это место проведения съездов Компартии Китая и сессий парламента страны. Здесь проходят и другие крупные официальные мероприятия, конференции, приемы зарубежных лидеров. В 2007 году это здание решением пекинских властей было включено в перечень охраняемых памятников современного зодчества.
россия
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/12/1132161287_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_95f7ec6156a6a56bc95970ebb76ac21b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), россия, китай, визит путина в китай, в мире, новости, политика
Путин и Си Цзиньпин в Пекине начали переговоры

Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином

06:32 16.05.2024 (обновлено: 08:37 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай
Визит президента РФ В. Путина в Китай - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где в четверг пройдут его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом, он посетит Пекин и Харбин.
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщалось, что в ходе переговоров российский лидер намерен подробно обсудить с Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и перспективы их развития, а также международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.
Переговоры на высшем уровне продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.
По их итогам стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что Путин и Си Сзиньпин побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.
Дом народных собраний расположен на западной стороне площади Тяньаньмэнь. Его начали строить в октябре 1958 года и завершили менее чем за год – в сентябре 1959-го. Это место проведения съездов Компартии Китая и сессий парламента страны. Здесь проходят и другие крупные официальные мероприятия, конференции, приемы зарубежных лидеров. В 2007 году это здание решением пекинских властей было включено в перечень охраняемых памятников современного зодчества.
 
Владимир Путин (политик)Си Цзиньпин (председатель КНР)РоссияКитайВизит Путина в КитайВ миреНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:32Отношения России и Китая выдержали испытания – Си Цзиньпин
08:05Заходят патрули РФ и обеспечивают контроль – обстановка под Харьковом
07:40Четыре региона России атакованы ВСУ в ночь на четверг
07:22Шесть дронов ВСУ ликвидированы ночью над Крымом
06:53Крым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – эксперт
06:32Путин и Си Цзиньпин в Пекине начали переговоры
06:02Что ждет Украину в случае ввода западных войск
00:35В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома
00:32Над Крымом сбиты 5 ракет ATACMS
00:04У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 мая
23:54Фицо ввели в искусственную кому – СМИ
23:31Крымский мост открыли для проезда
23:21В Севастополе отразили атаку ВСУ
23:15Отбой воздушной тревоги в Севастополе
22:57Над Севастополем сбито несколько воздушных целей
22:57В Севастополе звучит воздушная тревога
22:57Главные новости Крыма: 15 мая
22:53Главное за день: 15 мая
Лента новостейМолния