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Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улиц - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улиц
Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улиц - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улиц
В Севастополе из-за аварии на городском водопроводе прекращена подача воды абонентам Ленинского и Гагаринского районов города. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T13:52
2024-01-19T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за аварии на городском водопроводе прекращена подача воды абонентам Ленинского и Гагаринского районов города. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".Так, в Гагаринском районе воду отключат для абонентов Фиолентовского шоссе, улиц Героев Подводников, Тараса Шевченко, Гавена, Надежды Островской, Маринеско, Ерошенко, Правды, Шостака, Маршала Крылова, Пожарова, Бориса Михайлова, Камышового шоссе, в Загородной балке, на улицах Блюхера, 6-я Бастионной, проспекте Героев Сталинграда, улицах Пугачева, Героев Бреста, Мечникова, Павла Корчагина, Пионерской, Челнокова, Саперной, Античном проезде, улицах Новикова прибоя, Кесаева, Понтонной, Борисова, Железнякова, Адмирала Юмашева, Корсунской, Адмирала Фадеева, Жени Дерюгиной, проспекте Октябрьской революции, улицах Карантинной, Степаняна, Салтыкова-Щедрина, Колобова, Парковой, Тургенева, Щитовой, Киянченко, Крепостном шоссе, площади 50-лет СССР, улицах Дмитрия Ульянова, Шостака, Репина, Меньшикова, Зои Космодемьянской, Дыбенко, Ефремова, Краснодонцев, проспекте Гагарина и район Бухты Казачья полностью.В Ленинском районе города также ориентировочно до 18 часов будет отключена подача воды на улицах Катерной, Херсонской, Шафрановой, Адмирала Владимирского, Сапфирной, Капитанской, Частника, Генерала Петрова, Отрадной, дельвейсовом проезде, переулке Крепостном, на улицах Щербака, Керченской, Сенявина, Батумской, Новороссийской, Вакуленчука, Адмирала Октябрьского, Симферопольской, Кулакова, революции 1905 года, Крейзера, Адмирала Азарова, проспекте Генерала Острякова, улицах Льва Толстого, Хрусталева, Киевской, Генерала Лебедя, Авдеева, Флагманской, Ковпака, Лоцманской, Коммунистической, Боцманской, Ивана Голубца, Генерала Хрюкина, Генерала Коломийца.Кроме того, в Нахимовском районе воды на будет на улицах Генерала Жидилова и Гранатной, 1/А, 1/БГубернатор Михаил Развожаев также сообщал, что в Севастополе остались без электричества и воды несколько населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогодыВ Севастополе река подтопила 20 участков – прокуратура ведет проверкуНа Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причину
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Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улиц

В Севастополе до вечера не будет воды – список улиц

13:52 19.01.2024 (обновлено: 13:53 19.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран
Кран - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за аварии на городском водопроводе прекращена подача воды абонентам Ленинского и Гагаринского районов города. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".
"В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 19 января 2024 года подача воды до 18:00 ориентировочно производиться не будет в район улиц Ленинского и Гагаринского районов", – сказано в сообщении.
Так, в Гагаринском районе воду отключат для абонентов Фиолентовского шоссе, улиц Героев Подводников, Тараса Шевченко, Гавена, Надежды Островской, Маринеско, Ерошенко, Правды, Шостака, Маршала Крылова, Пожарова, Бориса Михайлова, Камышового шоссе, в Загородной балке, на улицах Блюхера, 6-я Бастионной, проспекте Героев Сталинграда, улицах Пугачева, Героев Бреста, Мечникова, Павла Корчагина, Пионерской, Челнокова, Саперной, Античном проезде, улицах Новикова прибоя, Кесаева, Понтонной, Борисова, Железнякова, Адмирала Юмашева, Корсунской, Адмирала Фадеева, Жени Дерюгиной, проспекте Октябрьской революции, улицах Карантинной, Степаняна, Салтыкова-Щедрина, Колобова, Парковой, Тургенева, Щитовой, Киянченко, Крепостном шоссе, площади 50-лет СССР, улицах Дмитрия Ульянова, Шостака, Репина, Меньшикова, Зои Космодемьянской, Дыбенко, Ефремова, Краснодонцев, проспекте Гагарина и район Бухты Казачья полностью.
В Ленинском районе города также ориентировочно до 18 часов будет отключена подача воды на улицах Катерной, Херсонской, Шафрановой, Адмирала Владимирского, Сапфирной, Капитанской, Частника, Генерала Петрова, Отрадной, дельвейсовом проезде, переулке Крепостном, на улицах Щербака, Керченской, Сенявина, Батумской, Новороссийской, Вакуленчука, Адмирала Октябрьского, Симферопольской, Кулакова, революции 1905 года, Крейзера, Адмирала Азарова, проспекте Генерала Острякова, улицах Льва Толстого, Хрусталева, Киевской, Генерала Лебедя, Авдеева, Флагманской, Ковпака, Лоцманской, Коммунистической, Боцманской, Ивана Голубца, Генерала Хрюкина, Генерала Коломийца.
Кроме того, в Нахимовском районе воды на будет на улицах Генерала Жидилова и Гранатной, 1/А, 1/Б
Губернатор Михаил Развожаев также сообщал, что в Севастополе остались без электричества и воды несколько населенных пунктов.
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