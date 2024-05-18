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В Берлине одессит запустил над Рейстагом дрон с российским флагом - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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В Берлине одессит запустил над Рейстагом дрон с российским флагом
В Берлине одессит запустил над Рейстагом дрон с российским флагом - РИА Новости Крым, 18.05.2024
В Берлине одессит запустил над Рейстагом дрон с российским флагом
41-летний уроженец Одессы по имени Иван запустил над зданием Рейхстага в Берлине дрон с прикрепленными к нему георгиевскими ленточками и флагом России. Об этом... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T17:44
2024-05-18T17:44
берлин
германия
происшествия
день победы
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новости
общество
в мире
георгиевская лента
одесса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 41-летний уроженец Одессы по имени Иван запустил над зданием Рейхстага в Берлине дрон с прикрепленными к нему георгиевскими ленточками и флагом России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Tagesspiegel.Это событие произошло 9 мая, в День Победы.Полиция конфисковала дрон за нарушение закона о воздушном пространстве. Но только сейчас стало известно, что его запустил 41-летний украинец. Как сообщает издание T-online, своими действиями Иван хотел показать, что "есть и украинцы, которые видят себя частью великой русской нации".Мужчине грозит уголовная ответственность, поскольку вокруг здания Рейхстага в Берлине установлена бесполетная зона для дронов радиусом 5,6 километра, а в радиусе 1,85 километра полеты строго запрещены.Ранее 41-летний одессит уже проводил подобные патриотические акции. В частности, он нарисовал символ "Z" и установил российский флаг на башне здания парламента в Потсдаме.Ранее в преддверии Дня Победы полиция Берлина объявила о ряде запретов, связанных с его празднованием. В частности, были запрещены флаги РФ и СССР, георгиевские ленточки, а также ношение военной униформы и пение военных маршей и песен. Помимо этого, были запрещены символы "V" и "Z".Непосредственно 9 мая немецкая полиция не позволила шествию "Бессмертного полка" в Берлине пройти единым строем к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене.
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РИА Новости Крым
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берлин, германия, происшествия, день победы, 9 мая, новости, общество, в мире, георгиевская лента, одесса
В Берлине одессит запустил над Рейстагом дрон с российским флагом

Уроженец Одессы запустил дрон с прикрепленным флагом РФ над зданием Рейхстага в Берлине

17:44 18.05.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 41-летний уроженец Одессы по имени Иван запустил над зданием Рейхстага в Берлине дрон с прикрепленными к нему георгиевскими ленточками и флагом России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Tagesspiegel.
Это событие произошло 9 мая, в День Победы.
"Мужчина пустил российский флаг над зданием Рейхстага. Полиция Берлина подтвердила это в пятницу (17 мая - ред.). Символика, в том числе четыре георгиевские ленты, были прикреплены к дрону, который поднялся с площади Фридрих-Эберт-Платц около 11.40 (12.40 мск)", - говорится в публикации.
Полиция конфисковала дрон за нарушение закона о воздушном пространстве. Но только сейчас стало известно, что его запустил 41-летний украинец. Как сообщает издание T-online, своими действиями Иван хотел показать, что "есть и украинцы, которые видят себя частью великой русской нации".
Мужчине грозит уголовная ответственность, поскольку вокруг здания Рейхстага в Берлине установлена бесполетная зона для дронов радиусом 5,6 километра, а в радиусе 1,85 километра полеты строго запрещены.
Ранее 41-летний одессит уже проводил подобные патриотические акции. В частности, он нарисовал символ "Z" и установил российский флаг на башне здания парламента в Потсдаме.
Ранее в преддверии Дня Победы полиция Берлина объявила о ряде запретов, связанных с его празднованием. В частности, были запрещены флаги РФ и СССР, георгиевские ленточки, а также ношение военной униформы и пение военных маршей и песен. Помимо этого, были запрещены символы "V" и "Z".
Непосредственно 9 мая немецкая полиция не позволила шествию "Бессмертного полка" в Берлине пройти единым строем к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене.
 
БерлинГерманияПроисшествияДень Победы9 маяНовостиОбществоВ миреГеоргиевская лентаОдесса
 
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