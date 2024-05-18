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Снова массовое отключение света в Севастополе - губернатор назвал причину - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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Снова массовое отключение света в Севастополе - губернатор назвал причину
Снова массовое отключение света в Севастополе - губернатор назвал причину - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Снова массовое отключение света в Севастополе - губернатор назвал причину
В ряде районов Севастополя нет света из-за аварии. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T13:16
2024-05-18T13:36
севастополь
отключение электроэнергии в крыму
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севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В ряде районов Севастополя нет света из-за аварии. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев."Вижу ваши сообщения об отключении света в Севастополе. Ситуация обусловлена аварией на сетях "Крымэнерго" в районе Бахчисарая. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения. Прошу всех сохранять спокойствие. По прогнозам специалистов, электричество снова включат в течение часа", - написал он с своем ТГ-канале.Утром в субботу Развожаев сообщил, что ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены и энергоснабжение восстановлено полностью после атаки ВСУ 17 мая. В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.Также наблюдались сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковТроллейбусы и городское освещение отключат в СевастополеАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240518/vse-remontnye-raboty-na-podstantsii-sevastopol-zaversheny---razvozhaev-1137376832.html
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Снова массовое отключение света в Севастополе - губернатор назвал причину

Развожаев назвал причину массового отключения света в Севастополе

13:16 18.05.2024 (обновлено: 13:36 18.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В ряде районов Севастополя нет света из-за аварии. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.
"Вижу ваши сообщения об отключении света в Севастополе. Ситуация обусловлена аварией на сетях "Крымэнерго" в районе Бахчисарая. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения. Прошу всех сохранять спокойствие. По прогнозам специалистов, электричество снова включат в течение часа", - написал он с своем ТГ-канале.
Утром в субботу Развожаев сообщил, что ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены и энергоснабжение восстановлено полностью после атаки ВСУ 17 мая. В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.
Также наблюдались сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города.
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СевастопольОтключение электроэнергии в КрымуЭлектросетиСевастопольэнергоБахчисарайПроисшествияНовости КрымаКрымГУП РК "Крымэнерго"
 
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