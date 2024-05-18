https://crimea.ria.ru/20240518/pochemu-v-germanii-zakryli-delo-ob-obsuzhdenii-udarov-po-krymskomu-mostu-1137378535.html

Почему в Германии закрыли дело об обсуждении ударов по Крымскому мосту

Почему в Германии закрыли дело об обсуждении ударов по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Почему в Германии закрыли дело об обсуждении ударов по Крымскому мосту

Завершение расследования в отношении инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, обсуждавшего удары по Крымскому мосту ракетами Taurus, является очередным... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T11:42

2024-05-18T11:42

2024-05-18T11:49

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Завершение расследования в отношении инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, обсуждавшего удары по Крымскому мосту ракетами Taurus, является очередным проявлением лицемерной политики Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в СМИ появились сообщения, что прокуратура Берлина закрыла расследование в отношении Герхартца, проводимое в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту. "Вся эта история – еще одно проявление лицемерия Запада. Когда нужно обвинить Россию, делается это молниеносно, без всяких расследований, бездоказательно и в известном ключе "хайли лайкли" ("с высокой степенью вероятности" – ред.). Когда есть прямые или косвенные свидетельства неприглядных действий союзников, а "российский след" никак не придумать, западные столицы пытаются сделать все возможное, лишь бы скрыть шокирующую правду", - цитирует дипломата пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. По словам Захаровой, завершение расследования в отношении Герхартца означает стремление германских правящих кругов поскорее "замять" неудобную для себя тему. Военные бундесвера не только проговорились о планах усилить вовлеченность ФРГ в украинский конфликт, но и "сдали" своих британских союзников, подтвердив их ключевую роль в планировании и реализации террористических атак на Россию, пояснила официальный представитель МИД.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в марте этого года опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту. Участники разговора – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Публикация вызвала в Германии скандал. По факту утечки записи контрразведка начала расследование, которое, как пообещал канцлер Олаф Шольц, будет "тщательным, интенсивным и быстрым". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор офицеров ФРГ доказывает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что попытки представить разговор офицеров бундесвера "как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь", поскольку Германия готовится к войне с Россией.

https://crimea.ria.ru/20240518/ukraina-i-zapad-imeyut-raznye-vzglyady-na-okonchanie-konflikta--zelenskiy-1137378092.html

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мидии, новости, мнения, политика, украина, крымский мост, германия