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От Белой скалы до Роман-Коша: сколько в Крыму гор

От Белой скалы до Роман-Коша: сколько в Крыму гор - РИА Новости Крым, 11.12.2024

От Белой скалы до Роман-Коша: сколько в Крыму гор

11 декабря отмечается Международный день гор. Он учрежден по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года. Но впервые о необходимости уделять... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T09:16

2024-12-11T09:16

2024-12-11T09:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. 11 декабря отмечается Международный день гор. Он учрежден по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года. Но впервые о необходимости уделять внимание горным районам как экосистемам, нуждающимся в защите, заговорили в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию. Крымские горы – гряда протяженностью 160 километров и шириной около 50. Расположены в южной и юго-восточной части полуострова – возле городов Ялта, Алушта, Феодосия и Судак. Они тянутся параллельно берегу Черного моря с юго-запада на северо-восток в виде трех гряд, разделенных двумя продольными долинами.Интересные факты о крымских горах – в инфографике РИА Новости Крым.Роман-Кош – это горная вершина, которая является самой высокой точкой Крымского полуострова, высота пика составляет 1545 метра. Она расположена на юго-востоке полуострова в 21 км к северу от Ялты. Она находится на территории сразу двух заповедников, поэтому для восхождения необходимо оформить разрешение.Чатыр-Даг – горный массив (яйла), расположенный в южной части Крыма, в 10 км от моря. Его высота составляет 1 527 метров. Эту гору можно увидеть как со стороны Алушты, так и Симферополя. Гора состоит из нижнего и верхнего плато. На верхнем плато расположены две вершины: восточная – Ангар-Бурун (1453 м) и западная – Эклизи-Бурун (1527 м).Северная Демерджи – гора в Алуште, которая также является частью Крымских гор и расположена в южной части полуострова. Ее высота составляет 1356 метров. Расстояние до Симферополя – 35-40 км, до центра Алушты – 5-10 км. Ближайшие населенные пункты – села Лучистое и Лаванда, а также город Алушта. На склонах Демерджи расположена Долина приведений – природный парк с каменными изваяниями различных форм.Ай-Петри – горный массив в южной части полуострова рядом с поселком Кореиз и городом Алупка. Высота над уровнем моря – 1234 метра. Гора тянется более чем на 25 км с востока на запад и занимает площадь в 300 квадратных километров. С наивысшей точки открывается панорама берегового вида Крымского полуострова.Карадаг – горно-вулканический массив рядом с Феодосией. Максимальная высота – 577 метров (гора Святая). Он представляет собой обособленный горный массив между долиной реки Отузка и Коктебельской котловиной, раскинувшейся на берегу Черного моря. Самая знаменитая скала – арка Золотые ворота.Аю-Даг (или Медведь-гора) – гора высотой 571 метр расположена между поселками Партенит и Гурзуф, примерно на полпути между Алуштой и Ялтой. Также гору видно из села Краснокаменка, оно расположено выше трассы "Алушта – Ялта", примерно над Гурзуфом. Медведь-горой ее называют за необычную форму. Существует легенда о медведице, которая решила выпить море. Аю-Даг по форме действительно напоминает припавшего на передние лапы медведя.Сокол (или Куш-Кая) – скальный массив вблизи поселка Новый Свет и города Судак в Крыму. Высота – 473 метра. Представляет собой крупнейший в окрестностях Судака рифовый массив мощностью до 300–350 метров, состоящий из остатков ископаемых организмов, таких как кораллы, губки, мшанки и выделявшие известь водоросли.Белая скала – скалистая гора в Крыму, расположенная близ одноименного села в Белогорском районе. Ее высота составляет 325 метров. Это вертикальная "скалистая стена" белого цвета, которая возвышается над долиной реки Биюк-Карасу. Перепад высот между долиной и вершиной скалы составляет 100 метров. Скала создана в результате эрозии и выветривания меловых и палеогеновых известняков и песчаников. C 1981 года Белая скала является памятником природы республиканского значения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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