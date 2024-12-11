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Байденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для Украины

Байденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для Украины - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Байденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для Украины

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена и его сына Хантера в присвоении средств... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T07:39

2024-12-11T07:39

2024-12-11T07:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена и его сына Хантера в присвоении средств налогоплательщиков, выделяемых на поддержку Украины.Политик опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social картинку с подписью "Как работает байденомика". На ней изображен действующий президент США, стоящий рядом с доской. На доске указаны пять этапов "байденомики", под которой Трамп понимает коррупционную схему семейства американского лидера по отмыванию выделяемых для помощи Украине денег.Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера по уголовным делам о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. Президент США заявил, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования, хотя ранее Джо Байден заявлял, что не собирается помиловать сына.Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.10 декабря Минфин США сообщил о выделении Киеву кредита в размере 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С Трампом говорить нет смысла: Зеленский попросится в НАТО у БайденаПрощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТОТрамп сделал заявление о военной помощи Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, хантер байден, политика, в мире, новости