Рейтинг@Mail.ru
Байденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для Украины - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241211/baydenomika-tramp-obvinil-prezidenta-ssha-v-prisvoenii-deneg-dlya-ukrainy-1142542709.html
Байденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для Украины
Байденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для Украины - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Байденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для Украины
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена и его сына Хантера в присвоении средств... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T07:39
2024-12-11T07:39
сша
дональд трамп
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
украина
хантер байден
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225244_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_564d23b388657f55c120a61f6b5c7a4f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена и его сына Хантера в присвоении средств налогоплательщиков, выделяемых на поддержку Украины.Политик опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social картинку с подписью "Как работает байденомика". На ней изображен действующий президент США, стоящий рядом с доской. На доске указаны пять этапов "байденомики", под которой Трамп понимает коррупционную схему семейства американского лидера по отмыванию выделяемых для помощи Украине денег.Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера по уголовным делам о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. Президент США заявил, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования, хотя ранее Джо Байден заявлял, что не собирается помиловать сына.Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.10 декабря Минфин США сообщил о выделении Киеву кредита в размере 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С Трампом говорить нет смысла: Зеленский попросится в НАТО у БайденаПрощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТОТрамп сделал заявление о военной помощи Украине
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225244_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_440dae2c91fe7ba661445ce0cf9b274e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, хантер байден, политика, в мире, новости
Байденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для Украины

Трамп обвинил Байдена в присвоении выделяемых для Украины бюджетных денег США

07:39 11.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена и его сына Хантера в присвоении средств налогоплательщиков, выделяемых на поддержку Украины.
Политик опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social картинку с подписью "Как работает байденомика". На ней изображен действующий президент США, стоящий рядом с доской. На доске указаны пять этапов "байденомики", под которой Трамп понимает коррупционную схему семейства американского лидера по отмыванию выделяемых для помощи Украине денег.
"Вы (американцы - ред.) платите налоги. Я отправляю их на Украину. Они (власти Украины – ред.) возвращают их Хантеру. Хантер отдает их мне. Я помилую Хантера", - следует из картинки.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера по уголовным делам о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. Президент США заявил, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования, хотя ранее Джо Байден заявлял, что не собирается помиловать сына.
Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
10 декабря Минфин США сообщил о выделении Киеву кредита в размере 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
С Трампом говорить нет смысла: Зеленский попросится в НАТО у Байдена
Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТО
Трамп сделал заявление о военной помощи Украине
 
СШАДональд ТрампДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)УкраинаХантер БайденПолитикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:27В Крыму подростки избили сверстницу
10:18Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света
10:00Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается - отработала ПВО
09:39Житель Херсонщины получил 14 лет колонии за сотрудничество с ВСУ
09:16От Белой скалы до Роман-Коша: сколько в Крыму гор
08:39200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки
08:17Честь военно-морского флота: в России отмечают День Андреевского флага
08:00В Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект
07:48Таганрог после атаки ВСУ - повреждена котельная, в домах нет тепла
07:39Байденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для Украины
07:35Кто теряется в Крыму, где и почему
07:03Эвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу
06:49Где в Симферополе в среду ограничат движение и запретят парковку – схема
06:23Новые инвестпроекты по итогам ЯМЭФ: что они изменят в туризме Крыма
06:01ВСУ атаковали Таганрог ракетами – что известно
00:01Полярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 декабря
22:42Близкое окончание СВО и ядерное оружие в Белоруссии: главное за день
22:21США выделили Киеву заем в 20 млрд с погашением доходами от активов России
22:03ЦИПсО запустил фейк об эвакуации из Сирии и сборе помощи для военных
Лента новостейМолния