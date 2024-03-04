https://crimea.ria.ru/20240304/peskov-prokommentiroval-razgovor-ofitserov-frg-ob-atake-na-krymskiy-most-1135393844.html
Кремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком
Кремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Кремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком
Опубликованный разговор офицеров бундесвера показывает, что в германском военном ведомстве "предметно и конкретно" обсуждают планы ударов по территории России... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T12:43
2024-03-04T12:43
2024-03-04T12:49
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Опубликованный разговор офицеров бундесвера показывает, что в германском военном ведомстве "предметно и конкретно" обсуждают планы ударов по территории России. Это говорит о прямой вовлеченности Запада в конфликт вокруг Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что в разговоре высокопоставленных немецких военных фактически обсуждались удары по Крымскому мосту."Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно", - заметил Песков. Он подчеркнул, что предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе. Он отметил, что "и то, и другое очень плохо" и лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран Запада в конфликт вокруг Украины.По его словам, Москва рассчитывает, что узнает итоги обещанной канцлером ФРГ Олафом Шольцом проверки после публикации разговора."Господин Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, я имею в виду даже через СМИ, о том, к чему привела эта проверка", - сказал Песков.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку этого разговора 1 марта. В ней начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте говорят о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на запись переговоров офицеров бундесвера, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких военных заявил, что первые результаты проверки в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью будут готовы в начале следующей недели. Также он признал, что часть информации была секретной.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ требует от ФРГ объяснений из-за записи разговора офицеров бундесвераНемецких офицеров ждет трибунал – депутат ГосдумыПланы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом - немецкий политик
https://crimea.ria.ru/20240302/v-germanii-priznali-podlinnost-zapisi-peregovorov-ob-udarakh-po-krymu-1135356564.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, крымский мост, германия, политика, россия, украина, олаф шольц, новости сво, безопасность республики крым и севастополя
Кремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком
Песков: разговор офицеров ФРГ доказывает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине
12:43 04.03.2024 (обновлено: 12:49 04.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Опубликованный разговор офицеров бундесвера показывает, что в германском военном ведомстве "предметно и конкретно" обсуждают планы ударов по территории России. Это говорит о прямой вовлеченности Запада в конфликт вокруг Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в разговоре высокопоставленных немецких военных фактически обсуждались удары по Крымскому мосту.
"Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно", - заметил Песков.
Он подчеркнул, что предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе.
"Вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию, или это часть государственной политики ФРГ", - сказал Песков.
Он отметил, что "и то, и другое очень плохо" и лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран Запада в конфликт вокруг Украины.
По его словам, Москва рассчитывает, что узнает итоги обещанной канцлером ФРГ Олафом Шольцом проверки после публикации разговора.
"Господин Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, я имею в виду даже через СМИ, о том, к чему привела эта проверка", - сказал Песков.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку
этого разговора 1 марта. В ней начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте говорят о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.
Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил
, что в стране в связи с публикацией записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко ответил
на запись переговоров офицеров бундесвера, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких военных заявил
, что первые результаты проверки в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью будут готовы в начале следующей недели. Также он признал, что часть информации была секретной.
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