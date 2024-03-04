https://crimea.ria.ru/20240304/peskov-prokommentiroval-razgovor-ofitserov-frg-ob-atake-na-krymskiy-most-1135393844.html

Кремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком

Кремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Кремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком

Опубликованный разговор офицеров бундесвера показывает, что в германском военном ведомстве "предметно и конкретно" обсуждают планы ударов по территории России... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T12:43

2024-03-04T12:43

2024-03-04T12:49

дмитрий песков

крымский мост

германия

политика

россия

украина

олаф шольц

новости сво

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Опубликованный разговор офицеров бундесвера показывает, что в германском военном ведомстве "предметно и конкретно" обсуждают планы ударов по территории России. Это говорит о прямой вовлеченности Запада в конфликт вокруг Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что в разговоре высокопоставленных немецких военных фактически обсуждались удары по Крымскому мосту."Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно", - заметил Песков. Он подчеркнул, что предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе. Он отметил, что "и то, и другое очень плохо" и лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран Запада в конфликт вокруг Украины.По его словам, Москва рассчитывает, что узнает итоги обещанной канцлером ФРГ Олафом Шольцом проверки после публикации разговора."Господин Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, я имею в виду даже через СМИ, о том, к чему привела эта проверка", - сказал Песков.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку этого разговора 1 марта. В ней начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте говорят о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на запись переговоров офицеров бундесвера, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких военных заявил, что первые результаты проверки в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью будут готовы в начале следующей недели. Также он признал, что часть информации была секретной.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ требует от ФРГ объяснений из-за записи разговора офицеров бундесвераНемецких офицеров ждет трибунал – депутат ГосдумыПланы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом - немецкий политик

https://crimea.ria.ru/20240302/v-germanii-priznali-podlinnost-zapisi-peregovorov-ob-udarakh-po-krymu-1135356564.html

крымский мост

германия

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, крымский мост, германия, политика, россия, украина, олаф шольц, новости сво, безопасность республики крым и севастополя