Планы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом - политик
Экс-депутат бундестага назвал планы удара по Крымскому мосту безрассудством
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Планы ударить по Крымскому мосту – безрассудство, которое может грозить прямым военным столкновением. Об этом заявил экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт после публикации переговоров немецких офицеров, которые обсуждают передачу Украине ракет Taurus для этой цели.
"Удар по Крымскому мосту - это безрассудство, которое втянет нашу страну в военный конфликт на Украине, тем самым показав, что для немецких властей жизни своего населения ничего не значат", - цитирует РИА Новости Гердта.
По словам немецкого политика, перехваченный разговор военных бундесвера вызовет большой резонанс в немецком обществе.
"Сейчас мы будем проводить серьезную работу в Германии, чтобы люди увидели, насколько их вводят в заблуждение и толкают к угрозе прямого военного конфликта. Мы обязаны открыть людям глаза на происходящие", - завил Гердт.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку этого разговора 1 марта. В ней начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте говорят о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.
Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на запись переговоров офицеров бундесвера, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких военных заявил, что первые результаты проверки в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью будут готовы в начале следующей недели. Также он признал, что часть информации была секретной.
Читайте также на РИА Новости Крым: