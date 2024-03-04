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Планы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом - политик - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Планы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом - политик
Планы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом - политик - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Планы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом - политик
Планы ударить по Крымскому мосту – безрассудство, которое может грозить прямым военным столкновением. Об этом заявил экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T07:55
2024-03-04T07:55
германия
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
россия
новости сво
политика
украина
мнения
вальдемар гердт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Планы ударить по Крымскому мосту – безрассудство, которое может грозить прямым военным столкновением. Об этом заявил экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт после публикации переговоров немецких офицеров, которые обсуждают передачу Украине ракет Taurus для этой цели.По словам немецкого политика, перехваченный разговор военных бундесвера вызовет большой резонанс в немецком обществе."Сейчас мы будем проводить серьезную работу в Германии, чтобы люди увидели, насколько их вводят в заблуждение и толкают к угрозе прямого военного конфликта. Мы обязаны открыть людям глаза на происходящие", - завил Гердт.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку этого разговора 1 марта. В ней начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте говорят о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на запись переговоров офицеров бундесвера, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких военных заявил, что первые результаты проверки в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью будут готовы в начале следующей недели. Также он признал, что часть информации была секретной.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ требует от ФРГ объяснений из-за записи разговора офицеров бундесвераНемецких офицеров ждет трибунал – депутат ГосдумыГермания готовится к войне с Россией, заявил Медведев
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РИА Новости Крым
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96
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германия, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, россия, новости сво, политика, украина, мнения, вальдемар гердт
Планы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом - политик

Экс-депутат бундестага назвал планы удара по Крымскому мосту безрассудством

07:55 04.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Планы ударить по Крымскому мосту – безрассудство, которое может грозить прямым военным столкновением. Об этом заявил экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт после публикации переговоров немецких офицеров, которые обсуждают передачу Украине ракет Taurus для этой цели.
"Удар по Крымскому мосту - это безрассудство, которое втянет нашу страну в военный конфликт на Украине, тем самым показав, что для немецких властей жизни своего населения ничего не значат", - цитирует РИА Новости Гердта.
По словам немецкого политика, перехваченный разговор военных бундесвера вызовет большой резонанс в немецком обществе.
"Сейчас мы будем проводить серьезную работу в Германии, чтобы люди увидели, насколько их вводят в заблуждение и толкают к угрозе прямого военного конфликта. Мы обязаны открыть людям глаза на происходящие", - завил Гердт.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку этого разговора 1 марта. В ней начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте говорят о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.
Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на запись переговоров офицеров бундесвера, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких военных заявил, что первые результаты проверки в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью будут готовы в начале следующей недели. Также он признал, что часть информации была секретной.
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ГерманияКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяРоссияНовости СВОПолитикаУкраинаМненияВальдемар Гердт
 
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