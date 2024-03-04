https://crimea.ria.ru/20240304/plany-udarov-po-krymskomu-mostu-grozyat-frg-voennym-konfliktom---politik-1135388631.html

Планы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом - политик

Планы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом - политик - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Планы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом - политик

Планы ударить по Крымскому мосту – безрассудство, которое может грозить прямым военным столкновением. Об этом заявил экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T07:55

2024-03-04T07:55

2024-03-04T07:55

германия

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

россия

новости сво

политика

украина

мнения

вальдемар гердт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055800_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b605e22d2ad4421bf381b4210ab83172.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Планы ударить по Крымскому мосту – безрассудство, которое может грозить прямым военным столкновением. Об этом заявил экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт после публикации переговоров немецких офицеров, которые обсуждают передачу Украине ракет Taurus для этой цели.По словам немецкого политика, перехваченный разговор военных бундесвера вызовет большой резонанс в немецком обществе."Сейчас мы будем проводить серьезную работу в Германии, чтобы люди увидели, насколько их вводят в заблуждение и толкают к угрозе прямого военного конфликта. Мы обязаны открыть людям глаза на происходящие", - завил Гердт.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку этого разговора 1 марта. В ней начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте говорят о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в связи с публикацией записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на запись переговоров офицеров бундесвера, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких военных заявил, что первые результаты проверки в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью будут готовы в начале следующей недели. Также он признал, что часть информации была секретной.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ требует от ФРГ объяснений из-за записи разговора офицеров бундесвераНемецких офицеров ждет трибунал – депутат ГосдумыГермания готовится к войне с Россией, заявил Медведев

германия

крымский мост

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, россия, новости сво, политика, украина, мнения, вальдемар гердт