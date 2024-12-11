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В России сделали заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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В России сделали заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭ
В России сделали заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В России сделали заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭ
Атака ВСУ на автомобиль экспертов МАГАТЭ в Запорожской области является очередной провокацией Киева и свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T11:27
2024-12-11T11:27
магатэ
министерство иностранных дел рф (мид рф)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Атака ВСУ на автомобиль экспертов МАГАТЭ в Запорожской области является очередной провокацией Киева и свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми договоренностями. Об этом сказано в официальном заявлении МИД России в среду.10 декабря автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС. Об этом заявлял глава агентства Рафаэль Гросси."Около 15 часов на подконтрольной Киеву территории был атакован автомобиль МАГАТЭ, использовавшийся для транспортировки экспертов Секретариата Агентства. В 16:37 Украина нанесла удар по российской автомобильной колонне, возвращавшейся из населенного пункта Каменское после доставки экспертов Секретариата МАГАТЭ к линии боевого соприкосновения", - уточнили детали в российском МИД.Произошедшая атака, свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми достигнутыми договоренностями, а также о вопиющем неуважении к иммунитету сотрудников международных организаций, считают в российском внешнеполитическом ведомстве.МИД РФ осуждает эти действия киевского режима и считает их провокацией перед созванной по инициативе Киева 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ. Москва призывает США, Великобританию и их союзников прекратить поддержку режима Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭСБоевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭСЗапад готовил диверсантов для атак на атомные станции России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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магатэ, министерство иностранных дел рф (мид рф), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, заэс (запорожская атомная электростанция), новости
В России сделали заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭ

Киев пошел на провокацию и подверг смертельной опасности экспертов МАГАТЭ - заявление МИД

11:27 11.12.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Атака ВСУ на автомобиль экспертов МАГАТЭ в Запорожской области является очередной провокацией Киева и свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми договоренностями. Об этом сказано в официальном заявлении МИД России в среду.
10 декабря автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС. Об этом заявлял глава агентства Рафаэль Гросси.
"Около 15 часов на подконтрольной Киеву территории был атакован автомобиль МАГАТЭ, использовавшийся для транспортировки экспертов Секретариата Агентства. В 16:37 Украина нанесла удар по российской автомобильной колонне, возвращавшейся из населенного пункта Каменское после доставки экспертов Секретариата МАГАТЭ к линии боевого соприкосновения", - уточнили детали в российском МИД.
Произошедшая атака, свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми достигнутыми договоренностями, а также о вопиющем неуважении к иммунитету сотрудников международных организаций, считают в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Разделяем возмущение руководства агентства в связи с этими провокационными и безрассудными действиями киевского режима, который не только продолжает совершать преступления, создавая угрозы и осуществляя нападения на российские ядерные объекты, но и решился подвергнуть смертельной опасности сотрудников международной организации, а также российских военнослужащих, обеспечивающих проведение ротации", - сказано в заявлении.
МИД РФ осуждает эти действия киевского режима и считает их провокацией перед созванной по инициативе Киева 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ. Москва призывает США, Великобританию и их союзников прекратить поддержку режима Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации.
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МАГАТЭМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Новости
 
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