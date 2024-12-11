https://crimea.ria.ru/20241211/v-rossii-sdelali-zayavlenie-posle-ukrainskoy-ataki-na-avtomobil-magate-1142547227.html

В России сделали заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭ

В России сделали заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 11.12.2024

В России сделали заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭ

Атака ВСУ на автомобиль экспертов МАГАТЭ в Запорожской области является очередной провокацией Киева и свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T11:27

2024-12-11T11:27

2024-12-11T11:27

магатэ

министерство иностранных дел рф (мид рф)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Атака ВСУ на автомобиль экспертов МАГАТЭ в Запорожской области является очередной провокацией Киева и свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми договоренностями. Об этом сказано в официальном заявлении МИД России в среду.10 декабря автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС. Об этом заявлял глава агентства Рафаэль Гросси."Около 15 часов на подконтрольной Киеву территории был атакован автомобиль МАГАТЭ, использовавшийся для транспортировки экспертов Секретариата Агентства. В 16:37 Украина нанесла удар по российской автомобильной колонне, возвращавшейся из населенного пункта Каменское после доставки экспертов Секретариата МАГАТЭ к линии боевого соприкосновения", - уточнили детали в российском МИД.Произошедшая атака, свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми достигнутыми договоренностями, а также о вопиющем неуважении к иммунитету сотрудников международных организаций, считают в российском внешнеполитическом ведомстве.МИД РФ осуждает эти действия киевского режима и считает их провокацией перед созванной по инициативе Киева 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ. Москва призывает США, Великобританию и их союзников прекратить поддержку режима Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭСБоевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭСЗапад готовил диверсантов для атак на атомные станции России

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, министерство иностранных дел рф (мид рф), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, заэс (запорожская атомная электростанция), новости