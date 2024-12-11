Эвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу
В Ленинском районе Крыма для уничтожения фугасной авиабомбы эвакуировали жителей села
07:03 11.12.2024 (обновлено: 07:15 11.12.2024)
© МЧС РоссииПиротехники МЧС России уничтожают 100-килограммовую фугасную авиабомбу в Ленинском районе Крыма
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма при выполнении строительных работ обнаружили 100-килограммовую фугасную авиабомбу с поврежденным взрывателем. Для ее уничтожения были эвакуированы жители близлежащих улиц села Фронтовое. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"Работы пиротехников осложнялись болотистой местностью. Место обнаружения постоянно заливалось водой из ручья. Также в районе поражения ФАБ 100 находились линии электропередачи и железная дорога. Для минимизации последствий подрыва была проведена подготовительная работа. Эвакуированы местные жители из ближайших улиц села Фронтовое", - уточнили спасатели.
После этого пиротехники подразделения Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым ликвидировали опасную находку времен Великой Отечественной войны с соблюдением всех мер безопасности.
"Снаряд был максимально освобожден от грунта для закладки взрывчатого вещества и после полностью залит водой для минимизации разлета осколков. Уничтожение ФАБ 100 проводилось в период времени, когда по железнодорожному полотну не было запланировано движения поездов", - добавили в МЧС.
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