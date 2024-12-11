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Эвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу

Эвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Эвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу

В Ленинском районе Крыма при выполнении строительных работ обнаружили 100-килограммовую фугасную авиабомбу с поврежденным взрывателем. Для ее уничтожения были... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T07:03

2024-12-11T07:03

2024-12-11T07:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма при выполнении строительных работ обнаружили 100-килограммовую фугасную авиабомбу с поврежденным взрывателем. Для ее уничтожения были эвакуированы жители близлежащих улиц села Фронтовое. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.После этого пиротехники подразделения Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым ликвидировали опасную находку времен Великой Отечественной войны с соблюдением всех мер безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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