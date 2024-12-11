Новости Таганрога: мэр обратилась к горожанам после ракетной атаки
Новости Таганрога: мэр поручила обеспечить доступ к бомбоубежищам после ракетной атаки
12:12 11.12.2024 (обновлено: 12:14 11.12.2024)
© Telegram-канал Василия ГолубеваНа месте взрыва ракеты в Таганроге
© Telegram-канал Василия Голубева
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава Таганрога Светлана Камбулова поручила взять на контроль работу по вопросу организации доступа в бомбоубежища в городе после ракетной атаки ВСУ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"Провела заседание оперативного штаба. С коллегами обсудили первоочередные задачи. Еще раз обратила внимание на обязательное информирование таганрожцев о действиях во время возможных ракетных атак. Поручила коллегам взять на контроль работу с управляющими компаниями по вопросу организации доступа к местам убежищ", - сообщила градоначальник.
Камбулова напомнила, что список убежищ размещен на официальном сайте администрации. Также есть интерактивная карта их расположения. Для информирования населения разработано автоматизированное средство оповещения.
"Уверена, что цель противника - запугать людей и разрушить наше единство - не будет достигнута", - добавила она.
В ночь на среду ВСУ атаковали Таганрог ракетами. По данным врио губернатора, в результате ЧП повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, пострадавших нет. При ракетной атаке повреждена котельная, часть жилых домов осталась без отопления.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь впоследствии сообщил, что над Каменском сбит вражеский беспилотник, пострадавших нет.
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