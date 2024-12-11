https://crimea.ria.ru/20241211/novosti-taganroga-mer-obratilas-k-gorozhanam-posle-raketnoy-ataki-1142547664.html

Новости Таганрога: мэр обратилась к горожанам после ракетной атаки

Новости Таганрога: мэр обратилась к горожанам после ракетной атаки - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Новости Таганрога: мэр обратилась к горожанам после ракетной атаки

Глава Таганрога Светлана Камбулова поручила взять на контроль работу по вопросу организации доступа в бомбоубежища в городе после ракетной атаки ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 11.12.2024

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таганрог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава Таганрога Светлана Камбулова поручила взять на контроль работу по вопросу организации доступа в бомбоубежища в городе после ракетной атаки ВСУ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Камбулова напомнила, что список убежищ размещен на официальном сайте администрации. Также есть интерактивная карта их расположения. Для информирования населения разработано автоматизированное средство оповещения."Уверена, что цель противника - запугать людей и разрушить наше единство - не будет достигнута", - добавила она.В ночь на среду ВСУ атаковали Таганрог ракетами. По данным врио губернатора, в результате ЧП повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, пострадавших нет. При ракетной атаке повреждена котельная, часть жилых домов осталась без отопления.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь впоследствии сообщил, что над Каменском сбит вражеский беспилотник, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Таганрог ракетами – что известно Таганрог после атаки ВСУ - повреждена котельная, в домах нет теплаВ Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект

таганрог

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таганрог, происшествия, обстрелы всу, ростовская область, светлана камбулова, новости, убежище, общество, безопасность