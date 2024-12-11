https://crimea.ria.ru/20241211/finansirovali-vsu-v-rossii-raskryta-set-moshennicheskikh-koll-tsentrov-1142545488.html
Финансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центров
Финансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центров - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Финансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центров
Правоохранители совместно с сотрудниками ФСБ пресекли в Москве работу сети колл-центров, сотрудники которых были вовлечены в схему международного мошенничества. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T10:38
2024-12-11T10:38
2024-12-11T10:38
россия
москва
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мошенничество
колл-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Правоохранители совместно с сотрудниками ФСБ пресекли в Москве работу сети колл-центров, сотрудники которых были вовлечены в схему международного мошенничества. Как сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержан ряд активных участников теневого бизнеса.По данным полиции, в столице работали сразу нескольких колл-центров на 500 рабочих мест. Сотрудники общались с гражданами иностранных государств, убеждая их инвестировать сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги, после чего общение с ними прекращалось.Организация имела собственное кадровое агентство, службу безопасности, которая обеспечивала охрану помещений и сотрудников. На момент прибытия полицейских в офисах работали свыше 300 человек, среди которых – граждане более чем десяти государств ближнего и дальнего зарубежья.Возбуждено уголовное дело, в офисах мошеннической компании проведены обыски и задержания, под стражу заключены девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия. Потерпевшим был причинен общий ущерб на сумму около 30 млн рублей.В третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 миллионов мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Центробанке. При этом мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в деньТелефонные мошенники взялись за автовладельцевТелефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
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россия, москва, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мошенничество, колл-центр
Финансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центров
МВД: в Москве раскрыта работа международной сети колл-центров мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Правоохранители совместно с сотрудниками ФСБ пресекли в Москве работу сети колл-центров, сотрудники которых были вовлечены в схему международного мошенничества. Как сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержан ряд активных участников теневого бизнеса.
По данным полиции, в столице работали сразу нескольких колл-центров на 500 рабочих мест. Сотрудники общались с гражданами иностранных государств, убеждая их инвестировать сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги, после чего общение с ними прекращалось.
"По имеющейся информации, похищенные средства направлялись, в том числе, на финансирование вооруженных сил Украины", - уточнила Волк.
Организация имела собственное кадровое агентство, службу безопасности, которая обеспечивала охрану помещений и сотрудников.
"О размахе противоправной деятельности говорит тот факт, что организация имела собственное кадровое агентство для подбора и обучения персонала. В структуре также была служба безопасности, которая обеспечивала физическую охрану помещений и сотрудников, а также вела наружное и внутреннее наблюдение", - уточнила она.
На момент прибытия полицейских в офисах работали свыше 300 человек, среди которых – граждане более чем десяти государств ближнего и дальнего зарубежья.
Возбуждено уголовное дело, в офисах мошеннической компании проведены обыски и задержания, под стражу заключены девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия. Потерпевшим был причинен общий ущерб на сумму около 30 млн рублей.
"Установлена личность одного из организаторов криминального бизнеса, он объявлен в международный розыск. Полицейские продолжают работу по установлению всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД.
В третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 миллионов мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Центробанке. При этом мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей
.
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