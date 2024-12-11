https://crimea.ria.ru/20241211/finansirovali-vsu-v-rossii-raskryta-set-moshennicheskikh-koll-tsentrov-1142545488.html

Финансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центров

Финансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центров - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Финансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центров

Правоохранители совместно с сотрудниками ФСБ пресекли в Москве работу сети колл-центров, сотрудники которых были вовлечены в схему международного мошенничества. РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T10:38

2024-12-11T10:38

2024-12-11T10:38

россия

москва

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

мошенничество

колл-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Правоохранители совместно с сотрудниками ФСБ пресекли в Москве работу сети колл-центров, сотрудники которых были вовлечены в схему международного мошенничества. Как сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержан ряд активных участников теневого бизнеса.По данным полиции, в столице работали сразу нескольких колл-центров на 500 рабочих мест. Сотрудники общались с гражданами иностранных государств, убеждая их инвестировать сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги, после чего общение с ними прекращалось.Организация имела собственное кадровое агентство, службу безопасности, которая обеспечивала охрану помещений и сотрудников. На момент прибытия полицейских в офисах работали свыше 300 человек, среди которых – граждане более чем десяти государств ближнего и дальнего зарубежья.Возбуждено уголовное дело, в офисах мошеннической компании проведены обыски и задержания, под стражу заключены девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия. Потерпевшим был причинен общий ущерб на сумму около 30 млн рублей.В третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 миллионов мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Центробанке. При этом мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в деньТелефонные мошенники взялись за автовладельцевТелефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мошенничество, колл-центр