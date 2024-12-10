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Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей
Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей
В третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 миллионов мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T08:10
2024-12-10T08:10
2024-12-10T08:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 миллионов мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Центробанке.Этому способствует, в частности, обновленная система взаимодействия между регулятором, банками и силовиками: информация о хищениях поступает в базу данных от правоохранительных органов, даже если пострадавшие не обращаются с заявлением в свой банк. Кроме того, пополняется число реквизитов злоумышленников, которые содержатся в базе.В III квартале Банк России инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тысячах телефонных номеров злоумышленников.При этом россияне все равно продолжают отдавать свои накопления. Самые значительные суммы похищены через онлайн-банкинг и переводы. Ранее же больше всего средств жертвы мошенников теряли, совершая операции с использованием банковских карт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в деньНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"Продажа дешевой икры и морепродуктов – новая схема мошенников
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мошенничество, центробанк рф, деньги, финансы, происшествия, киберпреступность, кибербезопасность, новости, общество
Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей
В России за три месяца отразили более 16 миллионов атак мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 миллионов мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Центробанке.
"В июле — сентябре 2024 года банки отразили 16,1 миллионов атак кибермошенников на счета клиентов и предотвратили хищение 4,9 трлн рублей", - говорится в сообщении.
Этому способствует, в частности, обновленная система взаимодействия между регулятором, банками и силовиками: информация о хищениях поступает в базу данных от правоохранительных органов, даже если пострадавшие не обращаются с заявлением в свой банк. Кроме того, пополняется число реквизитов злоумышленников, которые содержатся в базе.
В III квартале Банк России инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тысячах телефонных номеров злоумышленников.
При этом россияне все равно продолжают отдавать свои накопления. Самые значительные суммы похищены через онлайн-банкинг и переводы. Ранее же больше всего средств жертвы мошенников теряли, совершая операции с использованием банковских карт.
"Размер зафиксированных потерь в июле — сентябре значительно превысил показатель средних значений за предшествующие четыре квартала. Банки отчитались о хищении злоумышленниками в III квартале 9,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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