https://crimea.ria.ru/20241210/moshenniki-ukrali-u-rossiyan-95-milliardov-rubley-1142508774.html

Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей

Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей

В третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 миллионов мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T08:10

2024-12-10T08:10

2024-12-10T08:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 миллионов мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Центробанке.Этому способствует, в частности, обновленная система взаимодействия между регулятором, банками и силовиками: информация о хищениях поступает в базу данных от правоохранительных органов, даже если пострадавшие не обращаются с заявлением в свой банк. Кроме того, пополняется число реквизитов злоумышленников, которые содержатся в базе.В III квартале Банк России инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тысячах телефонных номеров злоумышленников.При этом россияне все равно продолжают отдавать свои накопления. Самые значительные суммы похищены через онлайн-банкинг и переводы. Ранее же больше всего средств жертвы мошенников теряли, совершая операции с использованием банковских карт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в деньНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"Продажа дешевой икры и морепродуктов – новая схема мошенников

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, центробанк рф, деньги, финансы, происшествия, киберпреступность, кибербезопасность, новости, общество