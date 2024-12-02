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Продажа дешевой икры и морепродуктов – новая схема мошенников - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Продажа дешевой икры и морепродуктов – новая схема мошенников
Продажа дешевой икры и морепродуктов – новая схема мошенников - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Продажа дешевой икры и морепродуктов – новая схема мошенников
Новую схему с продажей дешевых продуктов используют мошенники перед Новым годом. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T21:52
2024-12-02T21:52
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
морепродукты
новости
кибербезопасность
происшествия
киберпреступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Новую схему с продажей дешевых продуктов используют мошенники перед Новым годом. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По информации киберполиции, покупатель соглашается с низкой ценой и вносит личные данные, например, реквизиты банковской карты. В итоге эти данные попадают к злоумышленникам."Таким образом мошенники могут взломать онлайн-банк и похитить деньги. Также вы можете получить испорченную икру или морепродукты", – обращают внимание в полиции.Эксперты советуют приобретать продукты только на сайтах проверенных магазинов и маркетплейсов.Ранее киберполиция предупреждала о том, что мошенники научились обманывать россиян с помощью открыток в мессенджерах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит красная икра в Крыму и СевастополеПолиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями"Почта России" предупредила о новой схеме мошенничества
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РИА Новости Крым
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мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), морепродукты, новости, кибербезопасность, происшествия, киберпреступность
Продажа дешевой икры и морепродуктов – новая схема мошенников

Новую схему с продажей дешевых продуктов используют мошенники перед Новым годом

21:52 02.12.2024
 
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© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Новую схему с продажей дешевых продуктов используют мошенники перед Новым годом. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Мошенники в преддверии новогодних праздников обманывают граждан на схеме с продажей дешевой икры и морепродуктов. Для этих целей аферисты создают фишинговые сайты, аккаунты в соцсетях или мессенджерах, которые имитируют реальную компанию или магазин", – говорится в сообщении.

По информации киберполиции, покупатель соглашается с низкой ценой и вносит личные данные, например, реквизиты банковской карты. В итоге эти данные попадают к злоумышленникам.
"Таким образом мошенники могут взломать онлайн-банк и похитить деньги. Также вы можете получить испорченную икру или морепродукты", – обращают внимание в полиции.
Эксперты советуют приобретать продукты только на сайтах проверенных магазинов и маркетплейсов.
Ранее киберполиция предупреждала о том, что мошенники научились обманывать россиян с помощью открыток в мессенджерах.
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МошенничествоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)МорепродуктыНовостиКибербезопасностьПроисшествияКиберпреступность
 
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