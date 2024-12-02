https://crimea.ria.ru/20241202/prodazha-deshevoy-ikry-i-moreproduktov--novaya-skhema-moshennikov-1142299275.html

Продажа дешевой икры и морепродуктов – новая схема мошенников

Продажа дешевой икры и морепродуктов – новая схема мошенников - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Продажа дешевой икры и морепродуктов – новая схема мошенников

Новую схему с продажей дешевых продуктов используют мошенники перед Новым годом. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T21:52

2024-12-02T21:52

2024-12-02T21:52

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

морепродукты

новости

кибербезопасность

происшествия

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Новую схему с продажей дешевых продуктов используют мошенники перед Новым годом. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По информации киберполиции, покупатель соглашается с низкой ценой и вносит личные данные, например, реквизиты банковской карты. В итоге эти данные попадают к злоумышленникам."Таким образом мошенники могут взломать онлайн-банк и похитить деньги. Также вы можете получить испорченную икру или морепродукты", – обращают внимание в полиции.Эксперты советуют приобретать продукты только на сайтах проверенных магазинов и маркетплейсов.Ранее киберполиция предупреждала о том, что мошенники научились обманывать россиян с помощью открыток в мессенджерах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит красная икра в Крыму и СевастополеПолиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями"Почта России" предупредила о новой схеме мошенничества

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), морепродукты, новости, кибербезопасность, происшествия, киберпреступность