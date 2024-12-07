https://crimea.ria.ru/20241207/novogodnyaya-skhema-moshenniki-pridumali-obman-s-kremlevskoy-elkoy-1133345294.html

Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"

Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой" - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников, сообщает Управление по организации борьбы... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-07T08:15

2024-12-07T08:15

2024-12-06T22:22

новый год

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По данным ведомства, россиянам массово рассылают сообщения в мессенджерах с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты известных исполнителей или на большие праздничные мероприятия, в том числе на "Кремлевскую елку".В этой связи правоохранители настоятельно рекомендуют отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить личные данные и платежную информацию.Ранее официальные источники в правоохранительных органах предупреждали о самых распространенных новогодних мошеннических схемах. В частности, мошенники активно пользуются схемами с созданием сайтов по продаже и доставке новогодних подарков.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадкахНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойМошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости