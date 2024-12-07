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Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой" - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой" - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников, сообщает Управление по организации борьбы... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-07T08:15
2024-12-06T22:22
новый год
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По данным ведомства, россиянам массово рассылают сообщения в мессенджерах с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты известных исполнителей или на большие праздничные мероприятия, в том числе на "Кремлевскую елку".В этой связи правоохранители настоятельно рекомендуют отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить личные данные и платежную информацию.Ранее официальные источники в правоохранительных органах предупреждали о самых распространенных новогодних мошеннических схемах. В частности, мошенники активно пользуются схемами с созданием сайтов по продаже и доставке новогодних подарков.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадкахНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойМошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новый год, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"

Аферисты рассылают россиянам приглашения на "Кремлевскую елку" – полиция

08:15 07.12.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКремлевская елка
Кремлевская елка - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным ведомства, россиянам массово рассылают сообщения в мессенджерах с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты известных исполнителей или на большие праздничные мероприятия, в том числе на "Кремлевскую елку".

"Для участия в розыгрыше аферисты предлагают пользователям перейти по специальной ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт, где предлагается ввести персональные и платежные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша", – сообщают в МВД.

В этой связи правоохранители настоятельно рекомендуют отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить личные данные и платежную информацию.
Ранее официальные источники в правоохранительных органах предупреждали о самых распространенных новогодних мошеннических схемах. В частности, мошенники активно пользуются схемами с созданием сайтов по продаже и доставке новогодних подарков.
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