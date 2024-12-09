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ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день

ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день - РИА Новости Крым, 09.12.2024

ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день

ФСБ раскрыла международную сеть мошеннических колл-центров, от деятельности которой пострадали около 100 тысяч человек в 50 странах. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T08:19

2024-12-09T08:19

2024-12-09T08:28

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

мошенничество

в мире

россия

грузия

новости

колл-центр

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. ФСБ раскрыла международную сеть мошеннических колл-центров, от деятельности которой пострадали около 100 тысяч человек в 50 странах. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.Уточняется, что мошенники работали в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети колл-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне", - говорится в сообщении.Колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества. Под видом совершения инвестиционных сделок оно занималось массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Потерпевшими признаны порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. А доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день, добавили в ведомстве.В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили руководителей функционирующих на территории России колл-центров.Ими являются гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск). Как отмечает ведомство, в рамках возбужденного уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров за организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, а также заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК предложил конфисковывать полученное при мошенничестве имуществоТелефонные мошенники взялись за автовладельцевТелефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мошенничество, в мире, россия, грузия, новости, колл-центр, сбу (служба безопасности украины)