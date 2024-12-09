https://crimea.ria.ru/20241209/fsb-nakryla-moshennicheskuyu-set-koll-tsentrov-s-dokhodom-1-mln-v-den-1142483395.html
ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день
ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день - РИА Новости Крым, 09.12.2024
ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день
ФСБ раскрыла международную сеть мошеннических колл-центров, от деятельности которой пострадали около 100 тысяч человек в 50 странах. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T08:19
2024-12-09T08:19
2024-12-09T08:28
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мошенничество
в мире
россия
грузия
новости
колл-центр
сбу (служба безопасности украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142483559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fd54015dacd3d0275c0a231bff3dd0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. ФСБ раскрыла международную сеть мошеннических колл-центров, от деятельности которой пострадали около 100 тысяч человек в 50 странах. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.Уточняется, что мошенники работали в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети колл-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне", - говорится в сообщении.Колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества. Под видом совершения инвестиционных сделок оно занималось массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Потерпевшими признаны порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. А доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день, добавили в ведомстве.В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили руководителей функционирующих на территории России колл-центров.Ими являются гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск). Как отмечает ведомство, в рамках возбужденного уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров за организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, а также заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК предложил конфисковывать полученное при мошенничестве имуществоТелефонные мошенники взялись за автовладельцевТелефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
россия
грузия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142483559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a094be007cd03215d7d284fbde2d6fac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мошенничество, в мире, россия, грузия, новости, колл-центр, сбу (служба безопасности украины)
ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день
ФСБ накрыла международную мошенническую сеть колл-центров
08:19 09.12.2024 (обновлено: 08:28 09.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. ФСБ раскрыла международную сеть мошеннических колл-центров, от деятельности которой пострадали около 100 тысяч человек в 50 странах. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.
Уточняется, что мошенники работали в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети колл-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне", - говорится в сообщении.
Колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества. Под видом совершения инвестиционных сделок оно занималось массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Потерпевшими признаны порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. А доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день, добавили в ведомстве.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили руководителей функционирующих на территории России колл-центров.
Ими являются гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск).
"В 2022 году по заданию СБУ они организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода", - рассказали в ФСБ.
Как отмечает ведомство, в рамках возбужденного уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров за организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, а также заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: