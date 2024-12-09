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ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день
ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день - РИА Новости Крым, 09.12.2024
ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день
ФСБ раскрыла международную сеть мошеннических колл-центров, от деятельности которой пострадали около 100 тысяч человек в 50 странах. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T08:19
2024-12-09T08:28
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мошенничество
в мире
россия
грузия
новости
колл-центр
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. ФСБ раскрыла международную сеть мошеннических колл-центров, от деятельности которой пострадали около 100 тысяч человек в 50 странах. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.Уточняется, что мошенники работали в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети колл-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне", - говорится в сообщении.Колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества. Под видом совершения инвестиционных сделок оно занималось массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Потерпевшими признаны порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. А доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день, добавили в ведомстве.В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили руководителей функционирующих на территории России колл-центров.Ими являются гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск). Как отмечает ведомство, в рамках возбужденного уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров за организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, а также заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК предложил конфисковывать полученное при мошенничестве имуществоТелефонные мошенники взялись за автовладельцевТелефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мошенничество, в мире, россия, грузия, новости, колл-центр, сбу (служба безопасности украины)
ФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день

ФСБ накрыла международную мошенническую сеть колл-центров

08:19 09.12.2024 (обновлено: 08:28 09.12.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКолл-центр
Колл-центр - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. ФСБ раскрыла международную сеть мошеннических колл-центров, от деятельности которой пострадали около 100 тысяч человек в 50 странах. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.
Уточняется, что мошенники работали в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети колл-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне", - говорится в сообщении.
Колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества. Под видом совершения инвестиционных сделок оно занималось массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Потерпевшими признаны порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. А доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день, добавили в ведомстве.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили руководителей функционирующих на территории России колл-центров.
Ими являются гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск).
"В 2022 году по заданию СБУ они организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода", - рассказали в ФСБ.
Как отмечает ведомство, в рамках возбужденного уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров за организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, а также заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.
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