https://crimea.ria.ru/20241209/sk-predlozhil-konfiskovyvat-poluchennoe-pri-moshennichestve-imuschestvo-1142482786.html

СК предложил конфисковывать полученное при мошенничестве имущество

СК предложил конфисковывать полученное при мошенничестве имущество - РИА Новости Крым, 09.12.2024

СК предложил конфисковывать полученное при мошенничестве имущество

Следственный комитет России разработал проект федерального закона, устанавливающий возможность конфисковывать имущество, которое было получено при совершении... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T07:56

2024-12-09T07:56

2024-12-09T07:57

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

россия

мошенничество

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет России разработал проект федерального закона, устанавливающий возможность конфисковывать имущество, которое было получено при совершении мошенничества или растраты, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Он напомнил, что согласно действующему законодательству можно конфисковать то имущество, которое было получено при совершении убийства, похищении человека, злоупотреблении должностными полномочиями и ряде других преступлений. Однако в этом перечне нет таких составов преступлений, как мошенничество и растрата в случае их совершения с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере.Глава Следкома пояснил, что это те виды хищений, где нередко ущерб измеряется очень значительными суммами. Он считает, что конфискацию необходимо распространить на имущество, полученное при совершении подобных преступлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое оперативников в Севастополе обвиняются в покушении на мошенничествоВ Севастополе глава ЖСК похитил у пайщика 13 млн рублей – дело в судеДиректор спортшколы Симферополя пойдет под суд за растрату и хищение

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, мошенничество, новости, закон и право