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Катер ВСУ уничтожен в западной части Черного моря
Катер ВСУ уничтожен в западной части Черного моря - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Катер ВСУ уничтожен в западной части Черного моря
Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в западной части Черного моря и на реке Днепр. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T13:52
2024-05-18T13:52
2024-05-18T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в западной части Черного моря и на реке Днепр. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также склад хранения безэкипажных катеров.Средства противовоздушной обороны в свою очередь сбили 37 вражеских дронов, оперативно-тактическую ракету "Точка-У", а также 21 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и "Ольха".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 601 самолет, 274 вертолета, 24271 беспилотный летательный аппарат, 522 зенитных ракетных комплекса, 16074 танка и других боевых бронированных машин, 1304 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9664 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21783 единицы специальной военной автомобильной техники.
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черное море, безэкипажные катера, беспилотные катера, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, днепр
Катер ВСУ уничтожен в западной части Черного моря
Российские войска уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море и на Днепре
13:52 18.05.2024 (обновлено: 13:53 18.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в западной части Черного моря и на реке Днепр. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В западной части Черного моря и на реке Днепр в прошедшие сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также склад хранения безэкипажных катеров.
Средства противовоздушной обороны в свою очередь сбили 37 вражеских дронов, оперативно-тактическую ракету "Точка-У", а также 21 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и "Ольха".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 601 самолет, 274 вертолета, 24271 беспилотный летательный аппарат, 522 зенитных ракетных комплекса, 16074 танка и других боевых бронированных машин, 1304 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9664 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21783 единицы специальной военной автомобильной техники.