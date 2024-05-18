https://crimea.ria.ru/20240518/kater-vsu-unichtozhen-v-zapadnoy-chasti-chernogo-morya-1137379772.html

Катер ВСУ уничтожен в западной части Черного моря

Катер ВСУ уничтожен в западной части Черного моря - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Катер ВСУ уничтожен в западной части Черного моря

Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в западной части Черного моря и на реке Днепр. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T13:52

2024-05-18T13:52

2024-05-18T13:53

черное море

безэкипажные катера

беспилотные катера

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости крыма

днепр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132941135_0:97:1754:1084_1920x0_80_0_0_ca6ebf2dd22ab863b184fe6bb8c05a48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в западной части Черного моря и на реке Днепр. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также склад хранения безэкипажных катеров.Средства противовоздушной обороны в свою очередь сбили 37 вражеских дронов, оперативно-тактическую ракету "Точка-У", а также 21 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и "Ольха".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 601 самолет, 274 вертолета, 24271 беспилотный летательный аппарат, 522 зенитных ракетных комплекса, 16074 танка и других боевых бронированных машин, 1304 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9664 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21783 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20240518/rossiyskie-voyska-osvobodili-selo-staritsa-v-kharkovskoy-oblasti-1137379467.html

черное море

днепр

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, безэкипажные катера, беспилотные катера, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, днепр