https://crimea.ria.ru/20240518/dvoe-podrostkov-izbili-uchastnika-svo-v-parke-na-kubani---oni-zaderzhany-1137382873.html

Двое подростков избили участника СВО в парке на Кубани - они задержаны

Двое подростков избили участника СВО в парке на Кубани - они задержаны - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Двое подростков избили участника СВО в парке на Кубани - они задержаны

Следователи задержали и предъявили обвинение двум подросткам, избившим участника специальной военной операции в парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T18:23

2024-05-18T18:23

2024-05-18T18:23

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Следователи задержали и предъявили обвинение двум подросткам, избившим участника специальной военной операции в парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ СКР по региону.По данным краевого главка, в понедельник вечером в парке станицы Челбасской Каневского района несовершеннолетние поссорились с участником специальной военной операции. Подростки били мужчину руками и ногами по телу и голове. Пострадавший был госпитализирован.Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).Следствие намерено ходатайствовать об избрании их заключении под стражу. Согласно опубликованным ведомством кадрам, несовершеннолетние полностью признали свою вину в содеянном.

https://crimea.ria.ru/20240518/23-udara-nozhom-podrostok-zhestoko-ubil-pozhiluyu-domrabotnitsu-v-moskve-1137382079.html

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2024

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происшествия, новости сво, кубань, краснодарский край, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)