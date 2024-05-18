https://crimea.ria.ru/20240518/kogda-primut-genplan-sevastopolya-1137276435.html
Когда примут генплан Севастополя
Когда примут генплан Севастополя - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Когда примут генплан Севастополя
Новый генеральный план развития Севастополя планируется принять до осени текущего года, сообщил РИА Новости Крым вице-губернатор региона Александр Кулагин. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T16:10
2024-05-18T16:10
2024-05-18T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый генеральный план развития Севастополя планируется принять до осени текущего года, сообщил РИА Новости Крым вице-губернатор региона Александр Кулагин."У нас идет подготовка генплана города… Насколько мне известно, до осени он должен быть принят", – сказал заместитель губернатора.По словам Кулагина, курирующего здравоохранение и социальную сферу, на данный момент стоит задача включить в проект генплана все потребности Севастополя с точки зрения инфраструктуры здравоохранения и социальной защиты, в частности, определить необходимое количество больниц и поликлиник и места их строительства.В частности, отметил вице-губернатор, в городе уже сейчас ощущается дефицит коечного фонда, и это без учета роста населения, которое прогнозируют разработчики генплана. Все эти моменты будут учтены при разработке документа, заверил Кулагин.Проект генплана Севастополя презентовали на заседании Градостроительного совета в ноябре прошлого года. Он включает 11 томов и регламентирует размещение объектов регионального значения в области социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства, производственных площадок. По словам губернатора Михаила Развожаева, в генплане учтены все изменения, которые влияют на развитие города. Особое внимание уделено землям сельхозназначения, вопросам развития Фиолента и других территорий садовых некоммерческих товариществ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.При этом генплан не касается существующих функциональных зон, границ и фактического использования земельных участков.Разработчиком документа выступил ГАУ "Институт Генплана Москвы". В частности, для решения транспортных проблем разработчики предлагают построить тоннель под Севастопольской бухтой и запустить скоростной общественный транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае появятся два новых микрорайонаВ Ялте скорректируют Генеральный планВизит министра Мурашко может изменить проект генплана Севастополя
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генплан севастополя, севастополь, александр кулагин, городская среда, новости крыма, инфраструктура, видео
Когда примут генплан Севастополя
Новый генплан Севастополя планируется утвердить до осени 2024 года – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый генеральный план развития Севастополя планируется принять до осени текущего года, сообщил РИА Новости Крым вице-губернатор региона Александр Кулагин.
"У нас идет подготовка генплана города… Насколько мне известно, до осени он должен быть принят", – сказал заместитель губернатора.
По словам Кулагина, курирующего здравоохранение и социальную сферу, на данный момент стоит задача включить в проект генплана все потребности Севастополя с точки зрения инфраструктуры здравоохранения и социальной защиты, в частности, определить необходимое количество больниц и поликлиник и места их строительства.
"У нас произошел серьезный рост населения, поэтому нам уже сейчас нужно большее количество учреждений здравоохранения, чем мы предполагали два-три года назад. В ближайшее время вместе с разработчиками генплана мы определим, где нам нужны дополнительные поликлиники и больницы", - пояснил он.
В частности, отметил вице-губернатор, в городе уже сейчас ощущается дефицит коечного фонда, и это без учета роста населения, которое прогнозируют разработчики генплана. Все эти моменты будут учтены при разработке документа, заверил Кулагин.
Проект генплана Севастополя презентовали на заседании Градостроительного совета в ноябре прошлого года. Он включает 11 томов и регламентирует размещение объектов регионального значения в области социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства, производственных площадок. По словам губернатора Михаила Развожаева, в генплане учтены все изменения, которые влияют на развитие города. Особое внимание уделено землям сельхозназначения, вопросам развития Фиолента и других территорий садовых некоммерческих товариществ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
При этом генплан не касается существующих функциональных зон, границ и фактического использования земельных участков.
Разработчиком документа выступил ГАУ "Институт Генплана Москвы". В частности, для решения транспортных проблем разработчики предлагают построить тоннель под Севастопольской бухтой и запустить скоростной общественный транспорт.
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