https://crimea.ria.ru/20240418/v-yalte-skorrektiruyut-generalnyy-plan-1136656302.html

В Ялте скорректируют Генеральный план

В Ялте скорректируют Генеральный план - РИА Новости Крым, 18.04.2024

В Ялте скорректируют Генеральный план

В Ялте разработан проект внесения корректировок в Генеральный план города, который в ближайшее время будет вынесен на общественные слушания. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T14:06

2024-04-18T14:06

2024-04-18T14:06

ялта

янина павленко

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генплан ялты

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Ялте разработан проект внесения корректировок в Генеральный план города, который в ближайшее время будет вынесен на общественные слушания. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети проинформировала глава администрации города Янина Павленко.Что именно изменили в ГенпланеКак уточнил заместитель главы администрации Виталий Оганесян, курирующий управление архитектуры и строительства, корректировка Генплана Ялты связана с приведением его в соответствие с действующим законодательством, в первую очередь с приказом № 10 Минэкономики России."На бытовом языке – цветовая гамма в Генплане сейчас по всей России должна соответствовать установленному образцу. А второе – это установление границ населенных пунктов. То есть хочется отметить, что это не новый какой-то концептуально документ, не новый Генплан, но какие-то новшества в нем, конечно, будут", - пояснил он.В обновленный документ внесены границы новых особо охраняемых и заповедных территорий, рассказал Виталий Оганесян. Кроме того, установлен необходимый баланс зеленых зон."Есть такое понятие, как баланс территорий, в том числе озелененных. В некоторых населенных пунктах часть территорий могут относиться к лесопарковой либо озелененной зоне. Такое может быть, что выделенный людям когда-то участок расположен в зоне, которая не позволяет его осваивать", - заметил он.Что делать, если участок оказался не в той зонеВ зонах, которые не позволяют использовать землю по назначению, могут оказаться как частные, так и муниципальные участки. В ходе общественных слушаний владельцы должны проверить, входит ли их собственность в такую зону, и в случае несоответствия назначения земли подать заявление в администрацию.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, генеральный план Большой Ялты и стратегия развития региона были приняты в декабре 2018 года. Однако в 2021 году было решено внести в него изменения, чтобы переориентировать документ с интересов коммерческой застройки на нужды жителей города, заявляла глава администрации Янина Павленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Ялте нужен новый генплан: глава администрацииВласти Ялты намерены судиться за землю возле бывшей детской больницы В Крыму выделят сотни миллионов на корректировку генпланов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, городская среда, генплан ялты, новости крыма, общество, крым