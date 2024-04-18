https://crimea.ria.ru/20240418/v-yalte-skorrektiruyut-generalnyy-plan-1136656302.html
В Ялте скорректируют Генеральный план
В Ялте скорректируют Генеральный план - РИА Новости Крым, 18.04.2024
В Ялте скорректируют Генеральный план
В Ялте разработан проект внесения корректировок в Генеральный план города, который в ближайшее время будет вынесен на общественные слушания. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T14:06
2024-04-18T14:06
2024-04-18T14:06
ялта
янина павленко
городская среда
генплан ялты
новости крыма
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133863793_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cf22da48db5a4439c5a9f0dd5da96c99.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Ялте разработан проект внесения корректировок в Генеральный план города, который в ближайшее время будет вынесен на общественные слушания. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети проинформировала глава администрации города Янина Павленко.Что именно изменили в ГенпланеКак уточнил заместитель главы администрации Виталий Оганесян, курирующий управление архитектуры и строительства, корректировка Генплана Ялты связана с приведением его в соответствие с действующим законодательством, в первую очередь с приказом № 10 Минэкономики России."На бытовом языке – цветовая гамма в Генплане сейчас по всей России должна соответствовать установленному образцу. А второе – это установление границ населенных пунктов. То есть хочется отметить, что это не новый какой-то концептуально документ, не новый Генплан, но какие-то новшества в нем, конечно, будут", - пояснил он.В обновленный документ внесены границы новых особо охраняемых и заповедных территорий, рассказал Виталий Оганесян. Кроме того, установлен необходимый баланс зеленых зон."Есть такое понятие, как баланс территорий, в том числе озелененных. В некоторых населенных пунктах часть территорий могут относиться к лесопарковой либо озелененной зоне. Такое может быть, что выделенный людям когда-то участок расположен в зоне, которая не позволяет его осваивать", - заметил он.Что делать, если участок оказался не в той зонеВ зонах, которые не позволяют использовать землю по назначению, могут оказаться как частные, так и муниципальные участки. В ходе общественных слушаний владельцы должны проверить, входит ли их собственность в такую зону, и в случае несоответствия назначения земли подать заявление в администрацию.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, генеральный план Большой Ялты и стратегия развития региона были приняты в декабре 2018 года. Однако в 2021 году было решено внести в него изменения, чтобы переориентировать документ с интересов коммерческой застройки на нужды жителей города, заявляла глава администрации Янина Павленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Ялте нужен новый генплан: глава администрацииВласти Ялты намерены судиться за землю возле бывшей детской больницы В Крыму выделят сотни миллионов на корректировку генпланов
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133863793_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ecd277e85ba9cb8356bd11be5fa2f715.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, янина павленко, городская среда, генплан ялты, новости крыма, общество, крым
В Ялте скорректируют Генеральный план
В Ялте на общественных слушаниях обсудят изменения в Генплан
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Ялте разработан проект внесения корректировок в Генеральный план города, который в ближайшее время будет вынесен на общественные слушания. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети проинформировала глава администрации города Янина Павленко.
"Этими изменениями в Генплан мы создаем функциональные зоны для строительства детских садов и школ с тем, чтобы закрыть всю потребность в них на десять лет вперед, до новых изменений в Генплан. Общественные слушания будут проходить в течение месяца, каждый из ялтинцев сможет подать заявление комиссии и устранить все недочеты, которые существуют", - сказала она.
Что именно изменили в Генплане
Как уточнил заместитель главы администрации Виталий Оганесян, курирующий управление архитектуры и строительства, корректировка Генплана Ялты связана с приведением его в соответствие с действующим законодательством, в первую очередь с приказом № 10 Минэкономики России.
"На бытовом языке – цветовая гамма в Генплане сейчас по всей России должна соответствовать установленному образцу. А второе – это установление границ населенных пунктов. То есть хочется отметить, что это не новый какой-то концептуально документ, не новый Генплан, но какие-то новшества в нем, конечно, будут", - пояснил он.
В обновленный документ внесены границы новых особо охраняемых и заповедных территорий, рассказал Виталий Оганесян. Кроме того, установлен необходимый баланс зеленых зон.
"Есть такое понятие, как баланс территорий, в том числе озелененных. В некоторых населенных пунктах часть территорий могут относиться к лесопарковой либо озелененной зоне. Такое может быть, что выделенный людям когда-то участок расположен в зоне, которая не позволяет его осваивать", - заметил он.
Что делать, если участок оказался не в той зоне
В зонах, которые не позволяют использовать землю по назначению, могут оказаться как частные, так и муниципальные участки. В ходе общественных слушаний владельцы должны проверить, входит ли их собственность в такую зону, и в случае несоответствия назначения земли подать заявление в администрацию.
"Просьба не паниковать, не нервничать, мы уже видим в проекте Генерального плана неточности, которые надо будет откорректировать. Подаем заявление с выпиской из ЕГРН, копией паспорта, и если это будет соответствовать действующему законодательству, мы все эти замечания соберем, опубликуем заключения и отправим в проектный институт, чтобы они эти замечания учли", - успокоил Виталий Оганесян.
Как ранее сообщал
сайт РИА Новости Крым, генеральный план Большой Ялты и стратегия развития региона были приняты
в декабре 2018 года. Однако в 2021 году было решено внести в него изменения, чтобы переориентировать документ
с интересов коммерческой застройки на нужды жителей города, заявляла глава администрации Янина Павленко.
Читайте также на РИА Новости Крым: