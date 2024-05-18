https://crimea.ria.ru/20240518/ukraina-i-zapad-imeyut-raznye-vzglyady-na-okonchanie-konflikta--zelenskiy-1137378092.html

Украина и Запад имеют разные взгляды на окончание конфликта – Зеленский

Украина и Запад имеют разные взгляды на окончание конфликта – Зеленский - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Украина и Запад имеют разные взгляды на окончание конфликта – Зеленский

Киев и его западные союзники зачастую имеют "разные взгляды" на то, как может выглядеть завершение конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T11:16

2024-05-18T11:16

2024-05-18T11:16

владимир зеленский (президент украины)

новости сво

переговоры

россия

украина

владимир путин (политик)

новости

сша

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137342489_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4d0e0d71dcfaae20b33fdbcdbd076911.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Киев и его западные союзники зачастую имеют "разные взгляды" на то, как может выглядеть завершение конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству AFP.По словам украинского лидера, Киев хочет, чтобы конфликт закончился "справедливым миром" для него, тогда как Запад хочет, чтобы конфликт завершился "как можно скорее, и для них это будет справедливый мир".Он также заявил, что Запад с одной стороны опасается поражения России, а с другой "не хочет, чтобы проиграла Украина". Зеленский назвал эту ситуацию "абсурдной".Отвечая на вопрос о вероятности "корейского сценария" (то есть прекращения боевых действий по текущей линии фронта), украинский президент сказал, что "все хотят найти какую-нибудь модель, чтобы война быстрее закончилась".Он заявил, что "никто не собирается сдаваться", но при этом признал, что ВСУ на передовой испытывают проблемы с нравственным духом, а также нехваткой личного состава и вооружения.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года. Комментируя планируемую в Швейцарии конференцию по урегулированию на Украине без участия России, глава государства отметил, что смысл этого мероприятия – "собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что все согласовано, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, ультиматум".Он также отметил, что невозможно обсуждать какие-либо "формулы мира", основанные "на хотелках, а не на реальной ситуации". Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что не Москва, а Киев вышел из переговорного процесса.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы по "формуле мира" ЗеленскогоКНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си ЦзиньпинЗачем в США заявляют о перемирии на Украине

https://crimea.ria.ru/20240517/prosrochennyy-prezident-chto-zhdet-ukrainu-pri-nelegitimnom-zelenskom-1137342043.html

https://crimea.ria.ru/20240518/minimum-prav-na-ukraine-vstupil-v-silu-zakon-o-mobilizatsii-1137377188.html

россия

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), новости сво, переговоры, россия, украина, владимир путин (политик), новости, сша, энтони блинкен