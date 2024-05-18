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Украина и Запад имеют разные взгляды на окончание конфликта – Зеленский - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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Украина и Запад имеют разные взгляды на окончание конфликта – Зеленский
Украина и Запад имеют разные взгляды на окончание конфликта – Зеленский - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Украина и Запад имеют разные взгляды на окончание конфликта – Зеленский
Киев и его западные союзники зачастую имеют "разные взгляды" на то, как может выглядеть завершение конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T11:16
2024-05-18T11:16
владимир зеленский (президент украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Киев и его западные союзники зачастую имеют "разные взгляды" на то, как может выглядеть завершение конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству AFP.По словам украинского лидера, Киев хочет, чтобы конфликт закончился "справедливым миром" для него, тогда как Запад хочет, чтобы конфликт завершился "как можно скорее, и для них это будет справедливый мир".Он также заявил, что Запад с одной стороны опасается поражения России, а с другой "не хочет, чтобы проиграла Украина". Зеленский назвал эту ситуацию "абсурдной".Отвечая на вопрос о вероятности "корейского сценария" (то есть прекращения боевых действий по текущей линии фронта), украинский президент сказал, что "все хотят найти какую-нибудь модель, чтобы война быстрее закончилась".Он заявил, что "никто не собирается сдаваться", но при этом признал, что ВСУ на передовой испытывают проблемы с нравственным духом, а также нехваткой личного состава и вооружения.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года. Комментируя планируемую в Швейцарии конференцию по урегулированию на Украине без участия России, глава государства отметил, что смысл этого мероприятия – "собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что все согласовано, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, ультиматум".Он также отметил, что невозможно обсуждать какие-либо "формулы мира", основанные "на хотелках, а не на реальной ситуации". Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что не Москва, а Киев вышел из переговорного процесса.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы по "формуле мира" ЗеленскогоКНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си ЦзиньпинЗачем в США заявляют о перемирии на Украине
https://crimea.ria.ru/20240517/prosrochennyy-prezident-chto-zhdet-ukrainu-pri-nelegitimnom-zelenskom-1137342043.html
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владимир зеленский (президент украины), новости сво, переговоры, россия, украина, владимир путин (политик), новости, сша, энтони блинкен
Украина и Запад имеют разные взгляды на окончание конфликта – Зеленский

Зеленский обвинил Запад в нежелании поражения России в украинском конфликте

11:16 18.05.2024
 
© Brendan Smialowski/Pool Photo via APПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве, 14 мая 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве, 14 мая 2024 года
© Brendan Smialowski/Pool Photo via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Киев и его западные союзники зачастую имеют "разные взгляды" на то, как может выглядеть завершение конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству AFP.
По словам украинского лидера, Киев хочет, чтобы конфликт закончился "справедливым миром" для него, тогда как Запад хочет, чтобы конфликт завершился "как можно скорее, и для них это будет справедливый мир".
Он также заявил, что Запад с одной стороны опасается поражения России, а с другой "не хочет, чтобы проиграла Украина". Зеленский назвал эту ситуацию "абсурдной".
Отвечая на вопрос о вероятности "корейского сценария" (то есть прекращения боевых действий по текущей линии фронта), украинский президент сказал, что "все хотят найти какую-нибудь модель, чтобы война быстрее закончилась".
Он заявил, что "никто не собирается сдаваться", но при этом признал, что ВСУ на передовой испытывают проблемы с нравственным духом, а также нехваткой личного состава и вооружения.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года. Комментируя планируемую в Швейцарии конференцию по урегулированию на Украине без участия России, глава государства отметил, что смысл этого мероприятия – "собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что все согласовано, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, ультиматум".
Он также отметил, что невозможно обсуждать какие-либо "формулы мира", основанные "на хотелках, а не на реальной ситуации". Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что не Москва, а Киев вышел из переговорного процесса.
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Переговоры Украины и России

Российско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.
Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.
Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.
В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.
В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.
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