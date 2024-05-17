https://crimea.ria.ru/20240517/vengriya-vetirovala-rezolyutsiyu-soveta-evropy-po-formule-mira-zelenskogo-1137357707.html

Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы по "формуле мира" Зеленского

Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы по "формуле мира" Зеленского - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы по "формуле мира" Зеленского

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, признающую так называемый "мирный план" президента Владимира Зеленского единственной основой... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T12:48

2024-05-17T12:48

2024-05-17T12:48

владимир зеленский (президент украины)

петер сийярто

венгрия

совет европы

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, признающую так называемый "мирный план" президента Владимира Зеленского единственной основой урегулирования конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета Европы в Страсбурге.По словам Сийярто, Венгрия попросила включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы, но это предложение было отклонено большинством. Поэтому Будапешт наложил на резолюцию по "мирному плану" Зеленского вето, Совет Европы не смог ее утвердить.Суть "формулы мира" Зеленского и позиция МосквыВладимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д."Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Так, президент России Владимир Путин в январе этого года заявил, что она представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24" отмечал, что коллективный Запад попросту пытается "развести" другие государства привлечением их к так называемой "формуле мира" Зеленского. Глава МИД РФ назвал формулу "плодом больного воображения" и "в лучшем случае пустышкой" и отметил, что страны, которые Запад пытается привлечь к ее утверждению и реализации, это хорошо понимают.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к мирному решению украинского вопроса – ПесковЛавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине

https://crimea.ria.ru/20240517/prosrochennyy-prezident-chto-zhdet-ukrainu-pri-nelegitimnom-zelenskom-1137342043.html

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