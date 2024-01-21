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Устранение паводка в Севастополе – обстановка на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Устранение паводка в Севастополе – обстановка на вечер воскресенья
Устранение паводка в Севастополе – обстановка на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Устранение паводка в Севастополе – обстановка на вечер воскресенья
В Севастополе продолжается восстановление объектов жизнеобеспечения, разбор мешающих работе коммуникаций и проезду транспорта МЧС завалов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T17:39
2024-01-21T17:39
севастополь
михаил развожаев
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погода
происшествия
жкх крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается восстановление объектов жизнеобеспечения, разбор мешающих работе коммуникаций и проезду транспорта МЧС завалов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Однако грязевые потоки меняют свое направление и специалистам не всегда удается предугадать "маршрут" схода селя. В подтопленных домах спасатели лично становились свидетелями, когда сила грунтовых вод была такая, что просто из земли начинают буквально бить фонтаны, добавил он.По словам главы региона, в эти дни сотрудники дирекции ООПТ и лесного хозяйства совместно со Спасательной службой и МЧС участвуют в ликвидации последствий схода селей в некоторых районах. Они восстанавливают объекты жизнеобеспечения, разбирают завалы, мешающие работе коммуникаций и проезду транспорта МЧС.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами. Утром в воскресенье Развожаев сообщал о планах восстановить водоснабжение ориентировочно к 18 часам.Читайте также на РИА Новости Крым:Занятия в школах Севастополя могут отменить в понедельник – причинаВоду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, погода в крыму, погода, происшествия, жкх крыма и севастополя, общество
Устранение паводка в Севастополе – обстановка на вечер воскресенья

В Севастополе устраняют последствия паводка - обстановка на вечер воскресенья

17:39 21.01.2024
 
© РИА Новости КрымЧерная речка в районе поселка Сахарная Головка и одноименного СНТ
Черная речка в районе поселка Сахарная Головка и одноименного СНТ - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается восстановление объектов жизнеобеспечения, разбор мешающих работе коммуникаций и проезду транспорта МЧС завалов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Специалистам Севприроднадзора основные участки наиболее вероятного прохождения селя были известны, в связи с чем заблаговременно принимались меры: высаживались деревья на селеопасных склонах (укрепление грунтов), обустраивались противоселевые плотины, дамбы, проводились работы по расчистке русел рек", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Однако грязевые потоки меняют свое направление и специалистам не всегда удается предугадать "маршрут" схода селя. В подтопленных домах спасатели лично становились свидетелями, когда сила грунтовых вод была такая, что просто из земли начинают буквально бить фонтаны, добавил он.
По словам главы региона, в эти дни сотрудники дирекции ООПТ и лесного хозяйства совместно со Спасательной службой и МЧС участвуют в ликвидации последствий схода селей в некоторых районах. Они восстанавливают объекты жизнеобеспечения, разбирают завалы, мешающие работе коммуникаций и проезду транспорта МЧС.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами. Утром в воскресенье Развожаев сообщал о планах восстановить водоснабжение ориентировочно к 18 часам.
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