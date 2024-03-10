https://crimea.ria.ru/20240310/uscherb-ot-shtorma-veka-v-krymu-uvelichilsya-do-68-mlrd-rubley-1135516827.html

Ущерб от "шторма века" в Крыму увеличился до 68 млрд рублей

Ущерб от "шторма века" в Крыму увеличился до 68 млрд рублей - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Ущерб от "шторма века" в Крыму увеличился до 68 млрд рублей

Общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составил 68 миллиардов рублей. Об этом в интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T10:28

2024-03-10T10:28

2024-03-10T10:28

юрий гоцанюк

эксклюзивы риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составил 68 миллиардов рублей. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам Гацанюка 495 крымчан, чье имущество пострадало в результате шторма, в полном объеме получили компенсационные выплаты в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей.Также до конца марта завершится процесс выплаты компенсаций в размере 10 тысяч рублей крымчанам, в домах которых не было электричества больше суток из-за шторма. Эти выплаты полагаются 375 тысячам человек. На эти цели из республиканского бюджета было направлено более 3,3 млрд рублей.Председатель Совмина добавил, что в из-за шторма пострадали более 730 жилых домов. Для выплаты компенсаций их жителям из бюджета выделят 130 миллионов рублей. Соответствующее постановление Совмина РК подпишут на следующей неделе.Гоцанюк также отметил, что по итогам прошедшего под руководством президента России Владимира Путина совещании по вопросам развития Юга России дано поручение федеральным органам власти выделить средства на восстановление поврежденных штормом объектов, а также многоквартирных домов.Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали.В 17 регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации.Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Все о "шторме века" в Крыму читайте по ссылке >>Вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что восстанавливать разрушенную стихией туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда, в этом году в него заложили один миллиард рублей.В конце прошлого года глава республики Сергей Аксенов сообщил, что по предварительным расчетам ущерб оценивается в 40-42 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят набережную Судака после штормаПострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонтаЕще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, ущерб, ялтинская конференция, крым, совет министров рк, общество