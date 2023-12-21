https://crimea.ria.ru/20231221/uscherb-ot-shtorma-v-krymu-otsenivaetsya-primerno-v-42-mlrd-rubley--aksenov-1133708739.html
Ущерб от шторма в Крыму оценивается примерно в 42 млрд рублей – Аксенов
Ущерб от шторма в Крыму оценивается примерно в 42 млрд рублей – Аксенов - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Ущерб от шторма в Крыму оценивается примерно в 42 млрд рублей – Аксенов
Ущерб от обрушившегося на Крым шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей, подрядчики начнут восстанавливать набережные, не дожидаясь заключения... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T15:11
2023-12-21T15:11
2023-12-21T15:13
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей аксенов
компенсация ущерба
пособия и выплаты
крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Ущерб от обрушившегося на Крым шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей, подрядчики начнут восстанавливать набережные, не дожидаясь заключения контрактов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, на сегодняшний день правительство республики совместно с "Роскапстроем" и потенциальными подрядчиками завершают осмотр и анализ разрушений. Глава республики подчеркнул, что проектно-сметная документация будет изготавливаться "с колес", а подрядчики приступят к работам, не дождаться заключения контракта.Аксенов добавил, что конкретные сроки выполнения восстановительных работ озвучат в январе.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи.По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей.По данным главы правительства республики Юрия Гоцанюка, повреждения получили более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских селах.
https://crimea.ria.ru/20231221/bolee-75-tysyach-krymchan-poluchili-vyplaty-posle-shtorma-veka-1133708107.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, компенсация ущерба, пособия и выплаты, крым, новости
Ущерб от шторма в Крыму оценивается примерно в 42 млрд рублей – Аксенов
Аксенов: ущерб от шторма в Крыму предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей
15:11 21.12.2023 (обновлено: 15:13 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Ущерб от обрушившегося на Крым шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей, подрядчики начнут восстанавливать набережные, не дожидаясь заключения контрактов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Предварительная оценка ущерба – порядка 40-42 миллиарда рублей… Порушена вся береговая линия практически. Пострадали все без исключения набережные во всех муниципалитетах: в Ялте, Алуште, Керчи, Евпатории, Сакском районе, Черноморском районе, Феодосии. Все, что было на берегу, смыло практически везде. Некоторые берегоукрепления разнесены", - сказал руководитель региона в эфире телеканала "Крым 24".
По словам Аксенова, на сегодняшний день правительство республики совместно с "Роскапстроем" и потенциальными подрядчиками завершают осмотр и анализ разрушений. Глава республики подчеркнул, что проектно-сметная документация будет изготавливаться "с колес", а подрядчики приступят к работам, не дождаться заключения контракта.
"Будут выходить и начинать работы, чтобы мы постарались к (курортному) сезону максимально, где возможно, восстановить эти набережные", – отметил он.
Аксенов добавил, что конкретные сроки выполнения восстановительных работ озвучат в январе.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь
в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч
.
Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи.
По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей.
По данным главы правительства республики Юрия Гоцанюка, повреждения получили более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских селах.