https://crimea.ria.ru/20240215/esche-bolee-14-millionov-vydelit-sevastopol-postradavshim-ot-chs-v-noyabre-1134983214.html
Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре
Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре
Выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, вызванной непогодой в ноябре 2023 года, в Севастополе продолжатся – выделены дополнительные средства. Информация... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T22:31
2024-02-15T22:31
2024-02-15T22:31
севастополь
соцзащита
пособия и выплаты
новости
новости крыма
михаил развожаев
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, вызванной непогодой в ноябре 2023 года, в Севастополе продолжатся – выделены дополнительные средства. Информация об этом размещена на сайте правительства региона.Постановление о выделении дополнительных средств было принято в четверг на заседании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева. На нем с докладом выступила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Михаил Развожаев ранее объяснил, что жители Севастополя могут обратиться за компенсацией ущерба от шторма через Госуслуги, МФЦ или управления соцзащиты.Мощный ураган обрушился на Крым и Севастополь в конце ноября прошлого года. Ветер ломал деревья, сносил крыши и рекламные конструкции. Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей пришлось эвакуировать. В Севастополе и ряде районов Крыма был введен режим чрезвычайной ситуации. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выплаты после "шторма века" получили 334 тысячи человекКогда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в КрымуПолмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в Крыму
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севастополь, соцзащита, пособия и выплаты, новости, новости крыма, михаил развожаев, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре
Пострадавшим от ЧС в ноябре в Севастополе дополнительно выделят 14 миллионов рублей