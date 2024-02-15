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Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре
Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре
Выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, вызванной непогодой в ноябре 2023 года, в Севастополе продолжатся – выделены дополнительные средства. Информация... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T22:31
2024-02-15T22:31
севастополь
соцзащита
пособия и выплаты
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новости крыма
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, вызванной непогодой в ноябре 2023 года, в Севастополе продолжатся – выделены дополнительные средства. Информация об этом размещена на сайте правительства региона.Постановление о выделении дополнительных средств было принято в четверг на заседании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева. На нем с докладом выступила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Михаил Развожаев ранее объяснил, что жители Севастополя могут обратиться за компенсацией ущерба от шторма через Госуслуги, МФЦ или управления соцзащиты.Мощный ураган обрушился на Крым и Севастополь в конце ноября прошлого года. Ветер ломал деревья, сносил крыши и рекламные конструкции. Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей пришлось эвакуировать. В Севастополе и ряде районов Крыма был введен режим чрезвычайной ситуации. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выплаты после "шторма века" получили 334 тысячи человекКогда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в КрымуПолмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в Крыму
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севастополь, соцзащита, пособия и выплаты, новости, новости крыма, михаил развожаев, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре

Пострадавшим от ЧС в ноябре в Севастополе дополнительно выделят 14 миллионов рублей

22:31 15.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, вызванной непогодой в ноябре 2023 года, в Севастополе продолжатся – выделены дополнительные средства. Информация об этом размещена на сайте правительства региона.

"На выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации в ноябре 2023 года жителям Севастополя из резервного фонда правительства города выделят еще 14,5 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Постановление о выделении дополнительных средств было принято в четверг на заседании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева. На нем с докладом выступила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

"На сегодня департамент труда и социальной защиты населения выплатил компенсации 3 778 пострадавшим от стихии жителям города на общую сумму 42 миллиона 380 тысяч рублей. Это региональные выплаты из бюджета Севастополя", – доложила Елена Супягина.

Михаил Развожаев ранее объяснил, что жители Севастополя могут обратиться за компенсацией ущерба от шторма через Госуслуги, МФЦ или управления соцзащиты.
Мощный ураган обрушился на Крым и Севастополь в конце ноября прошлого года. Ветер ломал деревья, сносил крыши и рекламные конструкции. Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей пришлось эвакуировать. В Севастополе и ряде районов Крыма был введен режим чрезвычайной ситуации.
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