https://crimea.ria.ru/20240208/kak-vyplachivayut-kompensatsii-posle-shtorma-veka-v-krymu---elena-romanovskaya-1134795045.html
В Крыму выплаты после "шторма века" получили 334 тысячи человек
В Крыму выплаты после "шторма века" получили 334 тысячи человек - РИА Новости Крым, 08.02.2024
В Крыму выплаты после "шторма века" получили 334 тысячи человек
334 тысячи человек получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей после ноябрьского шторма. Как сообщила РИА Новости Крым заместитель председателя... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T15:56
2024-02-08T15:56
2024-02-08T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. 334 тысячи человек получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей после ноябрьского шторма. Как сообщила РИА Новости Крым заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, всего на эти цели из республиканского бюджета направлено более 3,3 млрд рублей.По ее словам, из 430 тысяч граждан 334 тысячи уже получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей - всего на эти цели из республиканского бюджета направлено 3 млрд 340 тысяч рублей. Полностью завершить эту работу планируется до 15 февраля. При этом по многим регионам республики выплаты уже произведены полностью - это города и районы, которые в меньшей степени пострадали от стихии."Несколько регионов, которые продолжают работу - Симферопольский, Сакский, Черноморский, Белогорский, Бахчисарайский районы, у которых еще осталось некоторое количество заявлений с заключениями на выплаты", - уточнила Романовская.По ее словам, основной объем работы планируется завершить до 15 февраля. При этом есть случаи отказов в выплатах. В частности это случаи, когда жилище гражданина не попало в установленную зону ЧС.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее поручил закрыть спорные вопросы по выплатам компенсаций от шторма. Также он заявлял, что работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму полностью завершится в феврале. Спорные вопросы рассматривает комиссия. В тех случаях, где жители направили жалобы в правоохранительные органы, комиссионные решения будут приниматься только после получения официального ответа от силовиков. Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате, погибло пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшим от "шторма века" жителям Алушты выплатили компенсацииПострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублейВ Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года
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РИА Новости Крым
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елена романовская, пособия и выплаты, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым, новости крыма, министерство труда и соцзащиты крыма
В Крыму выплаты после "шторма века" получили 334 тысячи человек
334 000 человек получили матпомощь из-за "шторма века" в Крыму - Елена Романовская
15:56 08.02.2024 (обновлено: 16:46 08.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
334 тысячи человек получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей после ноябрьского шторма. Как сообщила РИА Новости Крым
заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, всего на эти цели из республиканского бюджета направлено более 3,3 млрд рублей.
"У нас продолжаются выплаты всем пострадавшим. До настоящего времени примерно по 20 тысячам заявок органами соцзащиты еще ведется назначение. Задержка идет в тех случаях, где был неправильно указан адрес либо не было своевременного подтверждения факта проживания", - пояснила министр.
По ее словам, из 430 тысяч граждан 334 тысячи уже получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей - всего на эти цели из республиканского бюджета направлено 3 млрд 340 тысяч рублей. Полностью завершить эту работу планируется до 15 февраля. При этом по многим регионам республики выплаты уже произведены полностью - это города и районы, которые в меньшей степени пострадали от стихии.
"Несколько регионов, которые продолжают работу - Симферопольский, Сакский, Черноморский, Белогорский, Бахчисарайский районы, у которых еще осталось некоторое количество заявлений с заключениями на выплаты", - уточнила Романовская.
По ее словам, основной объем работы планируется завершить до 15 февраля. При этом есть случаи отказов в выплатах. В частности это случаи, когда жилище гражданина не попало в установленную зону ЧС.
"Кроме того еще не все граждане получили выплату в связи с утерей имущества - это те, у кого не подтвердился факт проживания. Они имеют возможность обратиться в суд, чтобы подтвердить его. Тогда будет произведена выплата в размере 50 или 100 тысяч рублей за потерянное имущество на каждого члена семьи, зарегистрированного по этому жилью", - добавила министр.
Также он заявлял, что работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма
в ноябре 2023 года Крыму полностью завершится в феврале. Спорные вопросы рассматривает комиссия. В тех случаях, где жители направили жалобы в правоохранительные органы, комиссионные решения будут приниматься только после получения официального ответа от силовиков.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате, погибло пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.
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