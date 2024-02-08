https://crimea.ria.ru/20240208/kak-vyplachivayut-kompensatsii-posle-shtorma-veka-v-krymu---elena-romanovskaya-1134795045.html

В Крыму выплаты после "шторма века" получили 334 тысячи человек

В Крыму выплаты после "шторма века" получили 334 тысячи человек - РИА Новости Крым, 08.02.2024

В Крыму выплаты после "шторма века" получили 334 тысячи человек

334 тысячи человек получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей после ноябрьского шторма. Как сообщила РИА Новости Крым заместитель председателя... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T15:56

2024-02-08T15:56

2024-02-08T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. 334 тысячи человек получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей после ноябрьского шторма. Как сообщила РИА Новости Крым заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, всего на эти цели из республиканского бюджета направлено более 3,3 млрд рублей.По ее словам, из 430 тысяч граждан 334 тысячи уже получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей - всего на эти цели из республиканского бюджета направлено 3 млрд 340 тысяч рублей. Полностью завершить эту работу планируется до 15 февраля. При этом по многим регионам республики выплаты уже произведены полностью - это города и районы, которые в меньшей степени пострадали от стихии."Несколько регионов, которые продолжают работу - Симферопольский, Сакский, Черноморский, Белогорский, Бахчисарайский районы, у которых еще осталось некоторое количество заявлений с заключениями на выплаты", - уточнила Романовская.По ее словам, основной объем работы планируется завершить до 15 февраля. При этом есть случаи отказов в выплатах. В частности это случаи, когда жилище гражданина не попало в установленную зону ЧС.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее поручил закрыть спорные вопросы по выплатам компенсаций от шторма. Также он заявлял, что работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму полностью завершится в феврале. Спорные вопросы рассматривает комиссия. В тех случаях, где жители направили жалобы в правоохранительные органы, комиссионные решения будут приниматься только после получения официального ответа от силовиков. Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате, погибло пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшим от "шторма века" жителям Алушты выплатили компенсацииПострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублейВ Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года

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