Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму
Еще 120 тысяч пострадавших от шторма в Крыму получат материальную помощь
16:21 09.01.2024 (обновлено: 16:23 09.01.2024)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШторм в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму продолжается и завершится в феврале. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"По уточненным данным, заявления подали порядка 495 тыс. крымчан, внесено в базу 195 тысяч. При этом 77 тысяч человек уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Еще 120 тысяч человек получат выплаты в ближайшее время – заявка в Министерство финансов РФ уже сформирована. До 15 февраля эта работа будет полностью завершена", – написал глава РК в своем Telegram-канале.
Кроме того, Аксенов уточнил, что по 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате. Глава обратил внимание на важность рассмотрения каждой спорной ситуации в индивидуальном порядке.
"Также уже определены подрядчики по восстановлению набережных, на некоторых объектах работы начаты. Однако к началу активного курортного сезона не везде удастся закончить ремонт в полном объеме", – уточнил Аксенов.
По словам главы республики, жителям и гостям полуострова сообщат о территориях, на которых будут действовать ограничения.
В конце декабря вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская сообщила, что крымчане подали более 560 тысяч заявлений на получение компенсаций за повреждение имущества в результате ноябрьского шторма. По итогам их рассмотрения выданы 331 тысяча положительных заключений.
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