https://crimea.ria.ru/20240109/kogda-zavershat-vyplaty-kompensatsiy-postradavshim-ot-shtorma-v-krymu-1134060777.html

Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму

Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму

Работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму продолжается и завершится в феврале. Об этом сообщил глава региона Сергей... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T16:21

2024-01-09T16:21

2024-01-09T16:23

сергей аксенов

новости крыма

крым

крымская погода

компенсация ущерба

штормовое предупреждение

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму продолжается и завершится в феврале. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Кроме того, Аксенов уточнил, что по 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате. Глава обратил внимание на важность рассмотрения каждой спорной ситуации в индивидуальном порядке.По словам главы республики, жителям и гостям полуострова сообщат о территориях, на которых будут действовать ограничения.В конце декабря вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская сообщила, что крымчане подали более 560 тысяч заявлений на получение компенсаций за повреждение имущества в результате ноябрьского шторма. По итогам их рассмотрения выданы 331 тысяча положительных заключений.Шторм обрушился на Крым ми Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате, погибло пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в КрымуАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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