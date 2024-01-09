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Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму
Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму
Работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму продолжается и завершится в феврале. Об этом сообщил глава региона Сергей... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T16:21
2024-01-09T16:23
сергей аксенов
новости крыма
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крымская погода
компенсация ущерба
штормовое предупреждение
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму продолжается и завершится в феврале. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Кроме того, Аксенов уточнил, что по 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате. Глава обратил внимание на важность рассмотрения каждой спорной ситуации в индивидуальном порядке.По словам главы республики, жителям и гостям полуострова сообщат о территориях, на которых будут действовать ограничения.В конце декабря вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская сообщила, что крымчане подали более 560 тысяч заявлений на получение компенсаций за повреждение имущества в результате ноябрьского шторма. По итогам их рассмотрения выданы 331 тысяча положительных заключений.Шторм обрушился на Крым ми Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате, погибло пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в КрымуАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, крым, крымская погода, компенсация ущерба, штормовое предупреждение, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму

Еще 120 тысяч пострадавших от шторма в Крыму получат материальную помощь

16:21 09.01.2024 (обновлено: 16:23 09.01.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШторм в Ялте
Шторм в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму продолжается и завершится в феврале. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"По уточненным данным, заявления подали порядка 495 тыс. крымчан, внесено в базу 195 тысяч. При этом 77 тысяч человек уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Еще 120 тысяч человек получат выплаты в ближайшее время – заявка в Министерство финансов РФ уже сформирована. До 15 февраля эта работа будет полностью завершена", – написал глава РК в своем Telegram-канале.

Кроме того, Аксенов уточнил, что по 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате. Глава обратил внимание на важность рассмотрения каждой спорной ситуации в индивидуальном порядке.

"Также уже определены подрядчики по восстановлению набережных, на некоторых объектах работы начаты. Однако к началу активного курортного сезона не везде удастся закончить ремонт в полном объеме", – уточнил Аксенов.

По словам главы республики, жителям и гостям полуострова сообщат о территориях, на которых будут действовать ограничения.
В конце декабря вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская сообщила, что крымчане подали более 560 тысяч заявлений на получение компенсаций за повреждение имущества в результате ноябрьского шторма. По итогам их рассмотрения выданы 331 тысяча положительных заключений.
Шторм обрушился на Крым ми Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате, погибло пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.
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