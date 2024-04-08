https://crimea.ria.ru/20240408/sevastopoltsy-poluchat-33-mln-kompensatsiy-posle-noyabrskogo-shtorma-1136378783.html

Севастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского шторма

Севастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского шторма - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Севастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского шторма

Правительство Севастополя направит более 3,3 млн рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от непогоды в ноябре прошлого и январе текущего годов... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T18:45

2024-04-08T18:45

2024-04-08T18:45

севастополь

новости

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

выплаты и компенсации

компенсация ущерба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Правительство Севастополя направит более 3,3 млн рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от непогоды в ноябре прошлого и январе текущего годов. Соответствующий проект поддержан в понедельник на заседании Правительства города.По ее словам, общий объем средств, предусмотренных на выплаты пострадавшим горожанам, составляет 3 327 099 рублей. Ранее проект прошел процедуру согласования. В рамках заседания документ поддержан членами правительства города.Пострадавшие от паводка жители Севастополя могут рассчитывать на получение выплаты до 100 тысяч рублей, сообщали ранее городские власти. Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 годаПрошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 годаКомпенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказано

севастополь

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севастополь, новости, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, выплаты и компенсации, компенсация ущерба