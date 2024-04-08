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Севастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского шторма - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Севастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского шторма
Севастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского шторма - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Севастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского шторма
Правительство Севастополя направит более 3,3 млн рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от непогоды в ноябре прошлого и январе текущего годов... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T18:45
2024-04-08T18:45
севастополь
новости
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
выплаты и компенсации
компенсация ущерба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Правительство Севастополя направит более 3,3 млн рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от непогоды в ноябре прошлого и январе текущего годов. Соответствующий проект поддержан в понедельник на заседании Правительства города.По ее словам, общий объем средств, предусмотренных на выплаты пострадавшим горожанам, составляет 3 327 099 рублей. Ранее проект прошел процедуру согласования. В рамках заседания документ поддержан членами правительства города.Пострадавшие от паводка жители Севастополя могут рассчитывать на получение выплаты до 100 тысяч рублей, сообщали ранее городские власти. Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 годаПрошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 годаКомпенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказано
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севастополь, новости, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, выплаты и компенсации, компенсация ущерба
Севастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского шторма

Власти Севастополя направят 3,3 млн на выплаты горожанам после ноябрьского шторма

18:45 08.04.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Правительство Севастополя направит более 3,3 млн рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от непогоды в ноябре прошлого и январе текущего годов. Соответствующий проект поддержан в понедельник на заседании Правительства города.

"Подготовлен проект постановления о выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на предоставление единовременной выплаты лицам, имущество которых пострадало в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений в ноябре 2023 года и дождевых паводков в январе 2024 года", – сообщила в рамках заседания исполняющая обязанности директора севастопольского Департамента труда и соцзащиты населения Елена Бардакова.

По ее словам, общий объем средств, предусмотренных на выплаты пострадавшим горожанам, составляет 3 327 099 рублей. Ранее проект прошел процедуру согласования. В рамках заседания документ поддержан членами правительства города.
Пострадавшие от паводка жители Севастополя могут рассчитывать на получение выплаты до 100 тысяч рублей, сообщали ранее городские власти.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 миллиардов рублей.
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СевастопольНовостиУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаВыплаты и компенсацииКомпенсация ущерба
 
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