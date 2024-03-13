https://crimea.ria.ru/20240313/v-evpatorii-posle-rekonstruktsii-otkryli-naberezhnuyu-tereshkovoy-1135627139.html
В Евпатории после реконструкции открыли набережную Терешковой
В Евпатории после реконструкции открыли набережную Терешковой - РИА Новости Крым, 13.03.2024
В Евпатории после реконструкции открыли набережную Терешковой
В Евпатории после реконструкции открыли набережную имени Терешковой, об этом в среду сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, осмотрев променадную зону и пляжи. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T17:16
2024-03-13T17:16
2024-03-13T17:16
евпатория
новости крыма
крым
реконструкция набережной терешковой в евпатории
благоустройство
городская среда
сергей аксенов
реконструкция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории после реконструкции открыли набережную имени Терешковой, об этом в среду сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, осмотрев променадную зону и пляжи.По словам главы региона, он осмотрел зону для променадов, берегозащитные сооружения и пляжные территории. На набережной появились детские площадки, новые лавочки, урны и фонари, светомузыкальный сухой фонтан, системы освещения и видеонаблюдения."Несмотря на все трудности субъективного характера, ситуацию исправили и завершили объект", – уточнил Аксенов.Кроме того, по его информации, планируется участие Евпатории в федеральном проекте под эгидой президента Владимира Путина "Пять морей". На средства инвесторов и при поддержке федерального центра реконструируют и благоустроят для летнего отдыха пляжную и прибрежную зоны протяженностью около 11,7 км.Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5-4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.До того, как на Крым в ноябре прошлого года обрушился сильнейший шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря 2023 года. После этого сроки открытия перенесли на январь текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"Когда достроят объекты берегоукрепления в СимеизеПострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонта
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В Евпатории после реконструкции открыли набережную Терешковой
В Евпатории после реконструкции открыли набережную имени Терешковой – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории после реконструкции открыли набережную имени Терешковой, об этом в среду сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, осмотрев променадную зону и пляжи.
"Сегодня в Евпатории после реконструкции открывается набережная имени Терешковой. Работы были выполнены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, он осмотрел зону для променадов, берегозащитные сооружения и пляжные территории. На набережной появились детские площадки, новые лавочки, урны и фонари, светомузыкальный сухой фонтан, системы освещения и видеонаблюдения.
"Несмотря на все трудности субъективного характера, ситуацию исправили и завершили объект", – уточнил Аксенов.
Кроме того, по его информации, планируется участие Евпатории в федеральном проекте под эгидой президента Владимира Путина "Пять морей". На средства инвесторов и при поддержке федерального центра реконструируют и благоустроят для летнего отдыха пляжную и прибрежную зоны протяженностью около 11,7 км.
Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории
начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5-4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.
До того, как на Крым в ноябре прошлого года обрушился сильнейший шторм
, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря 2023 года. После этого сроки открытия перенесли на январь текущего года.
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