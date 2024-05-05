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Взрыв в Белгороде - число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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Взрыв в Белгороде - число пострадавших выросло
Взрыв в Белгороде - число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Взрыв в Белгороде - число пострадавших выросло
Число пострадавших при взрыве в Белгороде в субботу увеличилось до семи человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T18:22
2024-05-05T18:22
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
мчс белгородской области
белгородская область
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве в Белгороде в субботу увеличилось до семи человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Взрыв прогремел в Белгороде в субботу, накануне сообщалось о пятерых пострадавших и повреждении 30 домов. К этому времени, по данным губернатора, число раненых увеличилось до семи, среди пострадавших двое детей. Это девочка с контузией и травмой глаза. Она находится в детской областной больнице под наблюдением специалистов. Еще одной девочке врачи детской областной больницы оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.Всего, по его данным, за сутки зафиксировано более 20 обстрелов со стороны ВСУ по селам Белгородского района. Кроме того, боевики 14 раз били по мирным населенным пунктам из артиллерии, уточнил губернатор.В частности в субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавшийМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
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вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, мчс белгородской области, белгородская область, новости, происшествия
Взрыв в Белгороде - число пострадавших выросло

Гладков: при взрыве в Белгороде в субботу пострадали семь человек

18:22 05.05.2024
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве в Белгороде в субботу увеличилось до семи человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Взрыв прогремел в Белгороде в субботу, накануне сообщалось о пятерых пострадавших и повреждении 30 домов. К этому времени, по данным губернатора, число раненых увеличилось до семи, среди пострадавших двое детей. Это девочка с контузией и травмой глаза. Она находится в детской областной больнице под наблюдением специалистов. Еще одной девочке врачи детской областной больницы оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.
"Пятеро пострадавших получают необходимую медицинскую помощь в городской больнице №2", - написал Гладков.
Всего, по его данным, за сутки зафиксировано более 20 обстрелов со стороны ВСУ по селам Белгородского района. Кроме того, боевики 14 раз били по мирным населенным пунктам из артиллерии, уточнил губернатор.
В частности в субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.
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