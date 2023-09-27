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Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
Мирный житель села Большетроицкое в Белгородской области получил осколочные ранения в результате обстрела ВСУ населенного пункта. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T11:32
2023-09-27T11:32
2023-09-27T11:32
вячеслав гладков
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Мирный житель села Большетроицкое в Белгородской области получил осколочные ранения в результате обстрела ВСУ населенного пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, село Большетроицкое Шебекинского городского округа области попало под обстрел украинских войск утром 27 сентября.Глава региона отметил, что местный житель с осколочными ранения бедра был доставлен в городскую больницу бригадой скорой помощи.Также в результате обстрела было повреждено одно частное домовладение, там посекло крышу, добавил он.Сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте, продолжая подомовой обход.Ранее ВСУ обстреляли завод в Шебекино, многочисленные ранения получила сотрудница предприятия. Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщина
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вячеслав гладков, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, обстрелы всу, новости
Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
Мирный житель получил осколочные ранения в результате обстрела ВСУ Белгородчины
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Мирный житель села Большетроицкое в Белгородской области получил осколочные ранения в результате обстрела ВСУ населенного пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, село Большетроицкое Шебекинского городского округа области попало под обстрел украинских войск утром 27 сентября.
"Есть один пострадавший – мужчина в момент обстрела косил траву на участке", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что местный житель с осколочными ранения бедра был доставлен в городскую больницу бригадой скорой помощи.
Также в результате обстрела было повреждено одно частное домовладение, там посекло крышу, добавил он.
Сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте, продолжая подомовой обход.
Ранее ВСУ обстреляли завод в Шебекино
, многочисленные ранения получила сотрудница предприятия.
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