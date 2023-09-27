Рейтинг@Mail.ru
Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230927/muzhchina-ranen-pri-obstrele-sela-v-belgorodskoy-oblasti-1131691010.html
Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
Мирный житель села Большетроицкое в Белгородской области получил осколочные ранения в результате обстрела ВСУ населенного пункта. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T11:32
2023-09-27T11:32
вячеслав гладков
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121317488_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8b249fb56ade1024d9e672f5272502a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Мирный житель села Большетроицкое в Белгородской области получил осколочные ранения в результате обстрела ВСУ населенного пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, село Большетроицкое Шебекинского городского округа области попало под обстрел украинских войск утром 27 сентября.Глава региона отметил, что местный житель с осколочными ранения бедра был доставлен в городскую больницу бригадой скорой помощи.Также в результате обстрела было повреждено одно частное домовладение, там посекло крышу, добавил он.Сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте, продолжая подомовой обход.Ранее ВСУ обстреляли завод в Шебекино, многочисленные ранения получила сотрудница предприятия. Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщина
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121317488_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8376c254b7236e96b5fe5c0481dda11c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, обстрелы всу, новости
Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области

Мирный житель получил осколочные ранения в результате обстрела ВСУ Белгородчины

11:32 27.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Мирный житель села Большетроицкое в Белгородской области получил осколочные ранения в результате обстрела ВСУ населенного пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, село Большетроицкое Шебекинского городского округа области попало под обстрел украинских войск утром 27 сентября.
"Есть один пострадавший – мужчина в момент обстрела косил траву на участке", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что местный житель с осколочными ранения бедра был доставлен в городскую больницу бригадой скорой помощи.
Также в результате обстрела было повреждено одно частное домовладение, там посекло крышу, добавил он.
Сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте, продолжая подомовой обход.
Ранее ВСУ обстреляли завод в Шебекино, многочисленные ранения получила сотрудница предприятия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщина
 
Вячеслав ГладковБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Выдать Хунку: Польша добивается наказания украинского нациста из Канады
12:21Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году
12:17Прокуратура нашла в Керчи 34 опасных детских площадки
12:06В Крыму ребенок погиб из-за неисправного котла - виновник осужден
12:05Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей
11:49Командующий ЧФ Виктор Соколов рассказал об успешном выполнении задач
11:4112 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ: ситуация на Купянском направлении
11:32Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
11:23Работа группировки Днепр: ВСУ потеряли на Херсонщине 63 боевика за сутки
11:19Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограничения
11:18Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИД
11:07В Ялте мужчина упал с высокой стены в реку
10:58Россия расширила санкционный список в отношении Британии
10:4322 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи
10:33Вандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года
10:16Вспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политолог
09:5860 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов
09:37На Керченской переправе 1,5-метровые волны: как работают паромы
09:18Авария оставила без воды центр Симферополя
09:00Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
Лента новостейМолния